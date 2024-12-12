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Posted 12 декабря, 15:22

Published 12 декабря, 15:22

Modified 12 декабря, 15:23

Updated 12 декабря, 15:23

На «Финуслугах» расширили предложение по открытым паевым инвестиционным фондам

На «Финуслугах» расширили предложение по открытым паевым инвестиционным фондам

12 декабря 2024, 15:22
Фото: 1MI.
Количество фондов на маркетплейсе «Финуслуги» увеличилось еще на четыре фонда от трех управляющих компаний. В конце года их будет уже 14. Число же управляющих компаний останется прежним — четыре.

Это позволит инвесторам выбирать новые стратегии, в том числе фонды, основанные на денежном рынке, золоте и акциях компаний с высокими темпами роста.

Изменения значительно расширят возможности инвесторов. Фонды денежного рынка имеют высоколиквидные инструменты с низким риском, поэтому могут быть альтернативой банковским вкладам. Их доходность коррелирует с ключевой ставкой.

Инвестиции в золото рассматриваются как надежный способ сбережения, защищая капитал от инфляции и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях быстрорастущих компаний, обеспечивают долгосрочную защиту от инфляции и подходят для инвесторов, ищущих высокую доходность.

Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин отметил, что «Финуслуги» стали самым крупным маркетплейсом по числу предложений фондов управляющих компаний. Клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, до конца года появится еще четыре новых фонда. Он отметил рост интереса к коллективным инвестициям, подчеркнув, что партнеры компании активно выходят с предложениями на платформу.

«Финуслуги» — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. Здесь можно круглосуточно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, оформлять кредиты наличными, приобретать ПИФы, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости, а также народные облигации компаний и российских регионов. Сервис не берет комиссию с физических лиц. Чтобы начать инвестировать и купить паи онлайн, достаточно пройти на площадке идентификацию через «Госуслуги».

#Общество
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