На «Финуслугах» расширили предложение по открытым паевым инвестиционным фондам

«Финуслуги» — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. Здесь можно круглосуточно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, оформлять кредиты наличными, приобретать ПИФы, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости, а также народные облигации компаний и российских регионов. Сервис не берет комиссию с физических лиц. Чтобы начать инвестировать и купить паи онлайн, достаточно пройти на площадке идентификацию через «Госуслуги».