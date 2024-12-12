Настоящий транспортный коллапс: движение остановилось во Владивостоке

Posted 12 декабря, 10:30
Published 12 декабря, 10:30
Modified 12 декабря, 11:00
Updated 12 декабря, 11:00
Череда аварий случилась во Владивостоке в четверг, 13 декабря. В результате город встал. В пробках утопают гостевой маршрут, объездная трасса и внутриквартальные дороги. У тех, кто застрял на участке объездной от развязки на Снеговую Падь до Седанки нет альтернативных маршрутов: людям некуда деваться с заблокированой трассы.
Сотрудники полиции сообщили, что работают на месте аварии на низководном мосту, которая заблокировала движение из Владивостока в сторону Надеждинского района Приморья. Там столкнулись два грузовика и легковой автомобиль Mazda. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Также буквально через несколько минут после того, как редакция «Восток-Медиа» обратилась за коммертарием в ГИБДД, появилось сообщение о том, что проезд по низководному мосту в районе Седанки открыли.
По состоянию на 19:00 13 декабря, пробки во Владивостоке достигли отметки в 10 баллов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в среду вечером заторы парализовали Владивосток.