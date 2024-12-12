Настоящий транспортный коллапс: движение остановилось во Владивостоке

Череда аварий случилась во Владивостоке в четверг, 13 декабря. В результате город встал. В пробках утопают гостевой маршрут, объездная трасса и внутриквартальные дороги. У тех, кто застрял на участке объездной от развязки на Снеговую Падь до Седанки нет альтернативных маршрутов: людям некуда деваться с заблокированой трассы.