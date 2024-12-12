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Posted 12 декабря, 10:30

Published 12 декабря, 10:30

Modified 12 декабря, 11:00

Updated 12 декабря, 11:00

Десятибалльные пробки остановили движение транспорта во Владивостоке

Настоящий транспортный коллапс: движение остановилось во Владивостоке

12 декабря 2024, 10:30
Фото: dpskontrol_125rus.

Десятибалльные пробки остановили движение транспорта во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Череда аварий и жуткие пробки парализовали движение во Владивостоке. Транспорт стоит во всех районах и на выездах из города. Что примечательно, погода просто отличная.

Череда аварий случилась во Владивостоке в четверг, 13 декабря. В результате город встал. В пробках утопают гостевой маршрут, объездная трасса и внутриквартальные дороги. У тех, кто застрял на участке объездной от развязки на Снеговую Падь до Седанки нет альтернативных маршрутов: людям некуда деваться с заблокированой трассы.

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Сотрудники полиции сообщили, что работают на месте аварии на низководном мосту, которая заблокировала движение из Владивостока в сторону Надеждинского района Приморья. Там столкнулись два грузовика и легковой автомобиль Mazda. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Также буквально через несколько минут после того, как редакция «Восток-Медиа» обратилась за коммертарием в ГИБДД, появилось сообщение о том, что проезд по низководному мосту в районе Седанки открыли.

По состоянию на 19:00 13 декабря, пробки во Владивостоке достигли отметки в 10 баллов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в среду вечером заторы парализовали Владивосток.

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