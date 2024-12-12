Недоброе утро: многокилометровая пробка из-за ДТП собралась во Владивостоке — видео

Однако, судя по информации из новых медиа, ситуация с заторами не изменилась даже с утра. Возмущенный автомобилист поведал, что жуткое столпотворение наблюдается на дороге «Седанка — Патрокл». Всему виной большегруз, который все еще лежит на проезжей части.