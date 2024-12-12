vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 00:28

Published 12 декабря, 00:28

Modified 12 декабря, 00:30

Updated 12 декабря, 00:30

Жуткий затор наблюдается на объездной трассе Владивостока

Недоброе утро: многокилометровая пробка из-за ДТП собралась во Владивостоке — видео

12 декабря 2024, 00:28
Фото: Изображение Midjourney.

Жуткий затор наблюдается на объездной трассе Владивостока

Сюжет
Пробка
Во Владивостоке вчера случилась серьезная авария. Объездная трасса стояла «колом». К слову, ситуация не поменялась даже утром. Почему? — узнаете в материале.»

На объездной трассе дальневосточной столицы случилось дорожное происшествие. Груженный самосвал опрокинулся, погнув леерное ограждение и спровоцировав жуткую пробку.

Леера вогнуты в землю: новые кадры разбившегося самосвала во Владивостоке — видео
Узнать подробнее

Однако, судя по информации из новых медиа, ситуация с заторами не изменилась даже с утра. Возмущенный автомобилист поведал, что жуткое столпотворение наблюдается на дороге «Седанка — Патрокл». Всему виной большегруз, который все еще лежит на проезжей части.

Видео: dpscontrol_public.

Автор видео предположил, что страдания водителей тянутся со Снеговой Пади. Если грузовик не уберут в ближайшее время, то слова горожанина станут явью. Навигатор показывает, что обстановка постепенно осложняется. «Красная линия», свидетельствующая о пробке, совсем скоро приблизится к повороту к микрорайону.

Фото: 2ГИС

Приморцы отреагировали на сложившуюся ситуацию.

«Я подозревал, что так будет, хорошо, что зашел посмотреть обстановку с пробками»;
«Я никогда не выезжаю из дома, не проверив ситуацию на дорогах»;
«На Маковского тоже пробка, но я успел проскочить вовремя».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выяснены подробности аварии, которая случилась в Надеждинском районе. Два грузовика столкнулись и «зацепили» две легковушки на федеральной трассе.

Тормоза отказали: самосвал перевернулся на трассе в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезда нет: авария с фурой перекрыла Океанский проспект во Владивостоке — видеоАвария затрудняет движение на важной улице во Владивостоке — где?Груз перекрыл трассу, водитель погиб: по факту аварии в Приморье проводят проверку
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Пробка#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Утренняя пробка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика