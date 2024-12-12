Недоброе утро: многокилометровая пробка из-за ДТП собралась во Владивостоке — видео

Posted 12 декабря, 00:28
Published 12 декабря, 00:28
Modified 12 декабря, 00:30
Updated 12 декабря, 00:30
На объездной трассе дальневосточной столицы случилось дорожное происшествие. Груженный самосвал опрокинулся, погнув леерное ограждение и спровоцировав жуткую пробку.
Однако, судя по информации из новых медиа, ситуация с заторами не изменилась даже с утра. Возмущенный автомобилист поведал, что жуткое столпотворение наблюдается на дороге «Седанка — Патрокл». Всему виной большегруз, который все еще лежит на проезжей части.
Автор видео предположил, что страдания водителей тянутся со Снеговой Пади. Если грузовик не уберут в ближайшее время, то слова горожанина станут явью. Навигатор показывает, что обстановка постепенно осложняется. «Красная линия», свидетельствующая о пробке, совсем скоро приблизится к повороту к микрорайону.
Приморцы отреагировали на сложившуюся ситуацию.
«Я подозревал, что так будет, хорошо, что зашел посмотреть обстановку с пробками»;
«Я никогда не выезжаю из дома, не проверив ситуацию на дорогах»;
«На Маковского тоже пробка, но я успел проскочить вовремя».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выяснены подробности аварии, которая случилась в Надеждинском районе. Два грузовика столкнулись и «зацепили» две легковушки на федеральной трассе.