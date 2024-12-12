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Posted 12 декабря, 03:29

Published 12 декабря, 03:29

Modified 12 декабря, 03:31

Updated 12 декабря, 03:31

Авария с участием «Лексуса» и УАЗа случилась в пригороде Владивостока

«Нос» серьезно изувечен: Lexus потерял лицо в ДТП с буханкой в Приморье — видео

12 декабря 2024, 03:29
Фото: vostokmedia.com.

Авария с участием «Лексуса» и УАЗа случилась в пригороде Владивостока

Сюжет
Пробка
Премиальная иномарка пострадала в столкновении с российским фургоном во Владивостоке. При каких условиях «схлестнулись» автомобили? — остается загадкой.

В дальневосточной столице столкнулся УАЗ и «Лексус». Очевидец поведал, что авария случилась на дороге в сторону центра около поворота с Шаморы. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, но на легковом автомобиле замечены серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается.

Также на месте инцидента уже работают аварийные комиссары. Однако скорой помощи на кадрах не видно. Остается надеяться, что ДТП обошлось без травм.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему в районе Седанки образовалась жуткая пробка. Вероятную причину затора уже загрузили в эвакуатор. На платформе спецтехники стоял изувеченный универсал.

Машина в мясо: из-за ДТП собралась огромная пробка в пригороде Владивостоке — видео
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