«Нос» серьезно изувечен: Lexus потерял лицо в ДТП с буханкой в Приморье — видео

Posted 12 декабря, 03:29
Published 12 декабря, 03:29
Modified 12 декабря, 03:31
Updated 12 декабря, 03:31
В дальневосточной столице столкнулся УАЗ и «Лексус». Очевидец поведал, что авария случилась на дороге в сторону центра около поворота с Шаморы. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, но на легковом автомобиле замечены серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается.
Также на месте инцидента уже работают аварийные комиссары. Однако скорой помощи на кадрах не видно. Остается надеяться, что ДТП обошлось без травм.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему в районе Седанки образовалась жуткая пробка. Вероятную причину затора уже загрузили в эвакуатор. На платформе спецтехники стоял изувеченный универсал.