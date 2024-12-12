«Нос» серьезно изувечен: Lexus потерял лицо в ДТП с буханкой в Приморье — видео

В дальневосточной столице столкнулся УАЗ и «Лексус». Очевидец поведал, что авария случилась на дороге в сторону центра около поворота с Шаморы. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, но на легковом автомобиле замечены серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается.