«Очередной нежданчик»: что происходит в месте перекрытия трассы в Приморье? — видео

Posted 12 декабря, 07:53
Published 12 декабря, 07:53
Modified 12 декабря, 07:55
Updated 12 декабря, 07:55
Жесткая авария произошла в районе Седанки во Владивостоке. В результате проезжая часть оказалась полностью перекрыта в направлении Де-Фриза.
Один из автомобилистов, который стал свидетелем аварии, показал, что творится на низководном мосту во Владивостоке после ДТП.
На камеру попали автомобиль ГАИ и огромный грузовик на распорках, перекрывший проезд на участке.
По словам водителей, инцидент произошел фактически на ровном месте. Обстоятельства удалось выяснить специалистам. Сообщают, что водители двух автомобилей оформляли другое ДТП, когда в них влетел грузовик Isuzu.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два грузовика раздавило в аварии во Владивостоке.