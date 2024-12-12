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Posted 12 декабря, 07:53

Published 12 декабря, 07:53

Modified 12 декабря, 07:55

Updated 12 декабря, 07:55

«Очередной нежданчик»: что происходит в месте перекрытия трассы в Приморье? — видео

«Очередной нежданчик»: что происходит в месте перекрытия трассы в Приморье? — видео

12 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Трассу у въезда на низководный мост во Владивостоке перекрыли после серьезного ДТП. Появились кадры с места. Также выяснились обстоятельства жесткой аварии.

Жесткая авария произошла в районе Седанки во Владивостоке. В результате проезжая часть оказалась полностью перекрыта в направлении Де-Фриза.

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Один из автомобилистов, который стал свидетелем аварии, показал, что творится на низководном мосту во Владивостоке после ДТП.

Видео: Fatality vdk.

На камеру попали автомобиль ГАИ и огромный грузовик на распорках, перекрывший проезд на участке.

Фото: Fatality vdk

По словам водителей, инцидент произошел фактически на ровном месте. Обстоятельства удалось выяснить специалистам. Сообщают, что водители двух автомобилей оформляли другое ДТП, когда в них влетел грузовик Isuzu.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два грузовика раздавило в аварии во Владивостоке.

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