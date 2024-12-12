Поддержка эксплуатантов — драйвер развития отрасли БАС

Posted 12 декабря, 08:34
Published 12 декабря, 08:34
Modified 12 декабря, 08:34
Updated 12 декабря, 08:34
Это способствовало значительному прогрессу в данном секторе, где многие компании достигли уровня мировых лидеров и достаточно быстро освоили проектирование и производство качественных дронов. Наиболее успешные модели уже запущены в серийное производство, пишет newizv.ru.
Как сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), национальный проект, в первую очередь, сосредоточен на улучшении производственной базы и технологий.
«И это работает. Но мы видим, что внимание стоит переориентировать на рынок услуг как источник спроса», — считают в ГТЛК.
Согласно данным Росавиации, в России в настоящее время функционируют 74 компании-эксплуатанта. Единственной мерой поддержки, предложенной им в этом году, стало субсидирование летного часа. Тем не менее механизм реализации этой меры требует доработки и адаптации к большинству сценариев ее применения.
По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, в настоящее время крайне важно поддерживать эксплуатантов, чтобы они могли предлагать услуги, стоимость которых отражала бы эффективность применения беспилотных технологий по сравнению с традиционными методами. «Самое главное то, что мы сейчас активно делаем, — ГТЛК, как базовый заказчик дронов, и мы, как эксплуатант беспилотников, — стараемся продемонстрировать сценарии применения. При этом они могут быть переработаны очень быстро отраслевым специалистом в конкретную для себя услугу», — уточняет эксперт.
Так, ООО «БАС» уже создало и протестировало 20 наиболее востребованных сценариев и в следующем году планирует разработать как минимум еще 20. К 2030 году их общее количество ожидается на уровне 200. Беспилотники проявили свою эффективность в таких отраслях, как сельское и лесное хозяйство, а также строительство.
В ГТЛК подчеркивают, что одним из ключевых социальных сценариев являются спасательные операции. Использование дронов значительно сокращает время на поиски и увеличивает шансы на спасение жизни.
Беспилотники также применяются для транспортировки небольших грузов. Согласно данным ГТЛК, расходы на такую доставку уменьшаются более чем в два раза, а время доставки сокращается более чем в шесть раз.
Применение БПЛА для мониторинга несанкционированных свалок дает возможность регулярно контролировать территории полигонов, что способствует предотвращению экологических угроз, сообщает ГТЛК.
Варятченко считает, что главная трудность на рынке беспилотной авиации заключается в нехватке заказов: «Мы, как эксплуатанты, начинаем предлагать на основе стоимости дрона услугу. Но рынок с применением этих дронов не очень развит».
Профессиональное сообщество отрасли БАС убеждено, что страна только начинает внедрение новых услуг, и меры поддержки эксплуатантов необходимо расширять. Алексей Варятченко подчеркивает, что необходимо переформатировать государственный гражданский заказ с акцентом на услуги, которые должны стать ключевым фактором и в производственном сегменте БАС. Также важно сохранить и развивать программу льготного лизинга. Для разработки и определения цены на услуги, которая будет приемлема для всех сторон, потребуется время, в течение которого российским эксплуатантам нужна поддержка.