Поддержка эксплуатантов — драйвер развития отрасли БАС

По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, в настоящее время крайне важно поддерживать эксплуатантов, чтобы они могли предлагать услуги, стоимость которых отражала бы эффективность применения беспилотных технологий по сравнению с традиционными методами. «Самое главное то, что мы сейчас активно делаем, — ГТЛК, как базовый заказчик дронов, и мы, как эксплуатант беспилотников, — стараемся продемонстрировать сценарии применения. При этом они могут быть переработаны очень быстро отраслевым специалистом в конкретную для себя услугу», — уточняет эксперт.