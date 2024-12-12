Приют для друзей человека: овчар Димон, потеряшка Марго и Батон, который не кусается

Posted 12 декабря, 06:14
Published 12 декабря, 06:14
Modified 12 декабря, 06:16
Updated 12 декабря, 06:16
Корреспондент «Восток-Медиа» побывал в приюте «Аристократ» и посмотрел, в каких условиях живут собаки. Приют занимается отловом бездомных животных на территории Приморского края, благодаря этому на улицах региона стало меньше брошенных собак, значительно снизилось количество покусов. Но те хвостатые, кого забрали с улицы, живут сегодня в приюте и надеются обрести своего хозяина и дом.
Первым пушистым воспитанником, кто встречает посетителей приюта, является овчарка по кличке Димон. К сторожевому псу, живущему в отдельной будке, близко подходить не рекомендуется — сотрудники приюта сразу предупредили, что Димон превосходный охранник и своё дело знает. Правда, строгий с виду хвостатый сторож становится совершенно ласковым и ручным, когда к нему приходит собачий вожатый Александр Заерко. Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось снять общение сотрудника приюта с Димоном на видео, посмотрев кадры становится понятно, что в приюте работают профессионалы, которые очень любят животных, и это взаимно.
«Не знаем точно, почему он оказался на улице, потерялся или выбросили, но пёс очень хороший. За покусами замечен не был, но нрав у него жёсткий, хорошая охранная собака», — отметил Александр.
Алабай по кличке Марго в приюте живет уже месяц и тоже в отдельной будке. Девочка очень крупная, как и все алабаи, но не смотря на свои внушительные размеры она очень ласковая, любит людей, доверяет им. Сотрудники приюта рассказали, что Марго потерялась в Большом Камне. Она молодая, примерно трех лет, чистокровная, имеется клеймо питомника, не стерилизована. Это говорит о том, что собака была домашней, любимой. Но пока все усилия работников «Аристократа» найти ее хозяев, не увенчались успехом.
«Возможно, конечно, ее выкинули на улицу. Но мы все еще надеемся, что владельцы Марго отыщутся, и она вернется в свой родной дом. Но если этого не произойдет, наш вожатый Александр готов забрать ее к себе, несмотря на то, что у него уже живет пять собак и три кота», — рассказала сотрудник приюта Татьяна Ляшко.
Марго и правда очень добрая собака, корреспондент «Восток-Медиа» в этом убедился сам — каждого, кто подходит к ней, она встречает с радостью, дает себя гладить и что-то по-собачьи пытается «рассказывать». А в глазах так и читается: «Хозяин, найдись!»
Буквально недавно в «Аристократе» появился еще один породистый питомец — кавказская овчарка. Александр Заерко дал ему кличку Батон. Вожатый рассказал, что Батона привезли из Владивостока, он кусался, в связи с чем идет судебное разбирательство. Но Батону его прошлые «заслуги» никто не вспоминает, его приняли таким, какой он есть. И пес почти сразу открылся новым людям — работникам приюта.
«Не понимаю, в каких условиях жил этот пес, что ему приходилось кусать людей. Здесь он показал себя очень миролюбивым и добрым. Сейчас он оформлен на пожизненное проживание в питомнике, но если найдется хороший хозяин, который окружит Батона заботой и вниманием, это будет самый преданный друг — такому человеку кавказца возможно будет отдать. Конечно, для него лучше жить в своем доме, иметь свою территорию с теплой будкой и возможностью много гулять во дворе», — рассказал Александр.
Генеральный директор «Аристократа» Галина Плутахина пояснила, что собаки, которые поступают в приют с улиц или вот после таких историй с покусами, проходят этап социализации, и после питомника вполне могут жить в домашних условиях.
Рабочий день сотрудника приюта начинается со знакомства с новичками. Кого привезли накануне — нужно понять, агрессивна ли собака, как она себя ведет, как реагирует на людей. Александр Заерко дело свое знает прекрасно, с животными обращается так, будто это его любимые питомцы, и собаки за это ему очень благодарны.
“Я занимаюсь отловом, ухаживаю за животными, кормлю, выгуливаю, социализирую их. Животных люблю — можно сказать, что все, кто в приюте сегодня находятся, мои любимчики. Самым-самым даю клички — Димон, Марго, Батон. Живется им здесь неплохо — кормим мясом свежим, сухим кормом, в будках чисто, меняем сено, чтоб тепло было собакам», — рассказал о своей работе Александр.
Галина Плутахина рассказала, что на содержание одной собаки приюту выделяется из краевого бюджета 300 рублей в сутки — в эту сумму входит не только питание, но и все расходы по содержанию животных в течение года. Потом эти расходы ложатся на плечи приюта, поэтому так важно вовремя собак пристраивать к новых хозяевам.
На отловы бригада выезжает из двух человек, в этом месяце в приют прибыло уже более 40 собак.
«Летом заявок не так много, а вот с наступлением холодов количество бездомных псов растет и отлов, соответственно, тоже. Максимально бывало по 30 животных в день привозили», — рассказал сотрудник «Аристократа».
Галина Плутахина рассказала, что в приюте, расположенном за городом, находятся собаки на пожизненном содержании — пристроить их шанс, конечно есть, но не очень большой, а выпустить их в привычную среду обитания тоже не представляется возможным. Здесь на сегодня находится около 600 животных. И порядка 700 собак проходит программу ОСВВ — это те собаки, которых отловили на улице, бездомные или безнадзорные, они помещаются на карантин, затем собаку стерилизуют, вакцинируют, и через 20 дней либо выпускается в прежнее место обитания, либо, если не прошло проверку на немотивированную агрессию, остается в приюте на пожизненном содержании.
Работой по отлову собак, по тем или иным причинам оказавшихся на улице, «Аристократ» занимается по контракту с правительством Приморья на всей территории региона круглый год. Выезды бригад осуществляются по заявлениям, поступающих от приморцев. Где-то стая одичалых собак беспокоит целый микрорайон, а где-то миролюбивые и вполне социализированные, но бездомные собаки оккупировали подъезд.
«Все собаки, находящиеся на улице без присмотра владельцев, подлежат отлову. И не имеет значения, эта собака является уличной или же домашний пес убежал и потерялся на улицах города. Так же, как не имеет значения размер питомца — огромный алабай или такса. Все они отлавливаются и помещаются в приют. Здесь им оказывается квалифицированная ветеринарная помощь. Если находится хозяин, то при предъявлении доказательств владения собакой и после процедуры чипирования, животное возвращается домой», — рассказала Галина Плутахина.
Она отметила, что более 60 процентов собак, которых обнаружили на улице без хозяев и привезли в приют, оказываются домашними. Только вот достоверно установить владельца пока не представляется возможным, даже если пес породистый и имеет клеймо. Поэтому так важен этот новый закон об обязательном чипировании и регистрации в единой базе данных собак, где будет размещена вся информация и о самом животном, и о его владельце.
Жительнице Корсаковки, Дарье, чья любимая собачка убежала на улицу и потерялась, тоже пришлось доказывать факт владения — фотографии, документы. Но, как раз в тот день, когда приют посетил наш корреспондент, Дарья приехала забрать своего любимца. Собака сразу узнала свою хозяйку, жалобно заскулив и веляя хвостом, сразу потянулась к родному человеку.
«Я просто отвлеклась на какие-то неотложные дела дома, и не заметила, как наш красавец убежал на улицу. Там его выловили сотрудники приюта и привезли сюда», — рассказала Дарья.
Галина Плутахина уточнила, что бригады по отлову собак не имеют возможности на месте определить, домашняя собака бегает без присмотра или это бездомный пёс. Поэтому, всех отлавливают, а уже в приюте устанавливают эти обстоятельства.
Татьяна Ляшко в «Аристократе» работает третий год — она разнорабочий, помогает ветеринарам на операциях, кормит, убирает за животными, гуляет с питомцами. Она рассказала, что за два года приют значительно расширился — появились новые вольеры.
«Всегда чисто, аккуратно, вожатые хорошие, добросовестные. И животных любят, и собаки к ним тянутся буквально сразу. Это видно, что псы, хоть и уличные в основном здесь, но наших вожатых любят, такое сыграть невозможно. Руководитель наш Галина Анатольевна очень хороший, она профессиональный кинолог, поэтому в приюте все организовано на высоком уровне. Но, какой бы ни был хороший питомник, пусть здесь даже самые лучшие условия, это не заменит собаке тепла и любви хозяина и родного дома», — отметила Татьяна.
Кстати, сотрудники «Аристократа» стараются и сами пристраивать вновь поступающих собак, особенно щенков. Да, и сами вожатые уже набрали себе довольно много хвостатых питомцев.
«Невозможно оставаться равнодушными. У нас у всех есть животные, тут есть свои любимчики. У меня у самой собака, соседи мои — односельчане часто берут, раздаю им», — сказала Татьяна.