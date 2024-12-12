Приют для друзей человека: овчар Димон, потеряшка Марго и Батон, который не кусается

Галина Плутахина рассказала, что в приюте, расположенном за городом, находятся собаки на пожизненном содержании — пристроить их шанс, конечно есть, но не очень большой, а выпустить их в привычную среду обитания тоже не представляется возможным. Здесь на сегодня находится около 600 животных. И порядка 700 собак проходит программу ОСВВ — это те собаки, которых отловили на улице, бездомные или безнадзорные, они помещаются на карантин, затем собаку стерилизуют, вакцинируют, и через 20 дней либо выпускается в прежнее место обитания, либо, если не прошло проверку на немотивированную агрессию, остается в приюте на пожизненном содержании.