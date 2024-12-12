Проезд будет: одну из полос перекрытой трассы открыли в Приморье

Posted 12 декабря, 08:59
Published 12 декабря, 08:59
Modified 12 декабря, 09:01
Updated 12 декабря, 09:01
Серьезное ДТП случилось на низководном мосту в сторону Надеждинского района. Движение по трассе в сторону Де-Фриза оказалось полностью перекрыто. Автомобилисты, направлявшиеся из Владивостока в сторону Вольно-Надеждинского, застряли в жуткой пробке.
В пресс-службе ГАИ сообщили, что проезд по низководному мосту от Седанки в направлении Де-Фриза открыли по одной из полос. Сотни водителей могут вздохнуть с облегчением.
Перед тем, как проезд на участке восстановили, пробки достигли отметки в 10 баллов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием трех автомобилей на мосту во Владивостоке.