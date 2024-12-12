Проезд будет: одну из полос перекрытой трассы открыли в Приморье

Полосу перекрытой после ДТП трассы открыли для движения в Приморском крае

Сюжет Пробка

После серьезной аварии на участке важной трассы в Приморье проезд по ней перекрыли для всех видов транспорта. Специалисты сообщили, что одну из полос наконец открыли для движения.