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Posted 12 декабря, 08:59

Published 12 декабря, 08:59

Modified 12 декабря, 09:01

Updated 12 декабря, 09:01

Полосу перекрытой после ДТП трассы открыли для движения в Приморском крае

Проезд будет: одну из полос перекрытой трассы открыли в Приморье

12 декабря 2024, 08:59
Фото: 2гис.

Полосу перекрытой после ДТП трассы открыли для движения в Приморском крае

Сюжет
Пробка
После серьезной аварии на участке важной трассы в Приморье проезд по ней перекрыли для всех видов транспорта. Специалисты сообщили, что одну из полос наконец открыли для движения.

Серьезное ДТП случилось на низководном мосту в сторону Надеждинского района. Движение по трассе в сторону Де-Фриза оказалось полностью перекрыто. Автомобилисты, направлявшиеся из Владивостока в сторону Вольно-Надеждинского, застряли в жуткой пробке.

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В пресс-службе ГАИ сообщили, что проезд по низководному мосту от Седанки в направлении Де-Фриза открыли по одной из полос. Сотни водителей могут вздохнуть с облегчением.

Перед тем, как проезд на участке восстановили, пробки достигли отметки в 10 баллов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием трех автомобилей на мосту во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Пробка#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия#ГАИ
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