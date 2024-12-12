Проезда нет: въезд на мост оказался заблокирован из-за ДТП во Владивостоке — фото

Posted 12 декабря, 07:01
Published 12 декабря, 07:01
Modified 12 декабря, 07:03
Updated 12 декабря, 07:03
На Низководном мосту во Владивостоке произошло серьезное ДТП: два грузовика столкнулись прямо у въезда на мост. В результате один из автомобилей перегородил дорогу в направлении поселка Де-Фриз.
У грузовика выбито лобовое стекло, сообщают очевидцы. В связи с аварией движение в сторону поселка Де-Фриз значительно затруднено.
Об осложенении движения предупреждает также центр организации дорожного движения. Сервисы онлайн-карт показывают, что на участке собралась внушительная пробка. Водителей призывают быть внимательными и планировать свои маршруты заранее.