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Posted 12 декабря, 07:01

Published 12 декабря, 07:01

Modified 12 декабря, 07:03

Updated 12 декабря, 07:03

Жуткая авария с большегрузами заблокировала въезд на мост во Владивостоке

Проезда нет: въезд на мост оказался заблокирован из-за ДТП во Владивостоке — фото

12 декабря 2024, 07:01
Фото: codd_vl.

Жуткая авария с большегрузами заблокировала въезд на мост во Владивостоке

Сюжет
Авария
Движение по низководному мосту во Владивостоке осложнено из-за серьезного ДТП. Очевидцы сообщают, что грузовик перегородил обе полосы в направлении Де-Фриза.

На Низководном мосту во Владивостоке произошло серьезное ДТП: два грузовика столкнулись прямо у въезда на мост. В результате один из автомобилей перегородил дорогу в направлении поселка Де-Фриз.

У грузовика выбито лобовое стекло, сообщают очевидцы. В связи с аварией движение в сторону поселка Де-Фриз значительно затруднено.

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Об осложенении движения предупреждает также центр организации дорожного движения. Сервисы онлайн-карт показывают, что на участке собралась внушительная пробка. Водителей призывают быть внимательными и планировать свои маршруты заранее.

Фото: 2gis

Ранее «Восток-Медиа» писало о перекрытии объездной трассы во Владивостоке.

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