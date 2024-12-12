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Posted 12 декабря, 04:53

Published 12 декабря, 04:53

Modified 19 декабря, 04:58

Updated 19 декабря, 04:58

Прокурор добился ликвидации опасного обледенения во дворе

Прокурор добился ликвидации опасного обледенения во дворе

12 декабря 2024, 04:53
Фото: 1MI.
Обледенелый внутриквартальный проезд, где на льду застрял даже автомобиль скорой медицинской помощи привлек внимание прокуратуры.

Каток посреди двора дома №82 на ул. Адмирала Кузнецова во Владивостоке посетил прокурор Ленинского района г. Владивостока Роман Язвенко совместно с заместителем главы администрации г. Владивостока Романом Чернявским.

На место вызваны представители «Приморского Водоканала», управляющей компании и МБУ «СГТ» для оперативного установления причин произошедшего и устранения последствий.

После вмешательства прокуратуры лед убрали.

По материалам прокуратуры района

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