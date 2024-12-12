Прокурор добился ликвидации опасного обледенения во дворе

Posted 12 декабря, 04:53
Published 12 декабря, 04:53
Modified 19 декабря, 04:58
Updated 19 декабря, 04:58
Каток посреди двора дома №82 на ул. Адмирала Кузнецова во Владивостоке посетил прокурор Ленинского района г. Владивостока Роман Язвенко совместно с заместителем главы администрации г. Владивостока Романом Чернявским.
На место вызваны представители «Приморского Водоканала», управляющей компании и МБУ «СГТ» для оперативного установления причин произошедшего и устранения последствий.
После вмешательства прокуратуры лед убрали.
По материалам прокуратуры района