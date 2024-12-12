Путь из Владивостока перекрыт: ДТП заблокировало движение на мосту в Приморье — фото

Posted 12 декабря, 06:41
Published 12 декабря, 06:41
Modified 12 декабря, 06:43
Updated 12 декабря, 06:43
На Низководном мосту произошло ДТП с участием грузовиков, в результате которого фура заблокировала путь из Владивостока, сообщают новые медиа. Судя по фото, большегруз «раскорячился» на дороге после серьезного столкновения. Лобового стекла нет, а запчасти и содержимое фургона валяются на асфальте.
Подробностей происшествия не сообщается. О пострадавших информации пока тоже нет. Однако, как минимум, последствия инцидента весьма печальные. Теперь выбраться из города по данному маршруту невозможно. Так что автомобилистам придется выбирать другой путь для выезда.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что движение на объездной трассе дальневосточной столицы тоже перегородили. Такая мера потребовалась для уборки перевернутого самосвала.