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Posted 12 декабря, 06:41

Published 12 декабря, 06:41

Modified 12 декабря, 06:43

Updated 12 декабря, 06:43

Авария с участием грузовиков перекрыла движение на мосту во Владивостоке

Путь из Владивостока перекрыт: ДТП заблокировало движение на мосту в Приморье — фото

12 декабря 2024, 06:41
Фото: vostokmedia.com.

Авария с участием грузовиков перекрыла движение на мосту во Владивостоке

Сюжет
Мост
Чудовищное столкновение перекрыло две полосы на Низководном мосту во Владивостоке. Выбираться из города придется по альтернативным путям.

На Низководном мосту произошло ДТП с участием грузовиков, в результате которого фура заблокировала путь из Владивостока, сообщают новые медиа. Судя по фото, большегруз «раскорячился» на дороге после серьезного столкновения. Лобового стекла нет, а запчасти и содержимое фургона валяются на асфальте.

Подробностей происшествия не сообщается. О пострадавших информации пока тоже нет. Однако, как минимум, последствия инцидента весьма печальные. Теперь выбраться из города по данному маршруту невозможно. Так что автомобилистам придется выбирать другой путь для выезда.

Фото: vlad_ork

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что движение на объездной трассе дальневосточной столицы тоже перегородили. Такая мера потребовалась для уборки перевернутого самосвала.

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