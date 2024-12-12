Путь из Владивостока перекрыт: ДТП заблокировало движение на мосту в Приморье — фото

Подробностей происшествия не сообщается. О пострадавших информации пока тоже нет. Однако, как минимум, последствия инцидента весьма печальные. Теперь выбраться из города по данному маршруту невозможно. Так что автомобилистам придется выбирать другой путь для выезда.