Редакция LIFE doc выпустила фильм об отношениях России и ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты — это страна, которая возникла в пустыне менее полувека назад. Она стала символом стремительного роста и инноваций. Советский Союз установил дипломатические отношения с ОАЭ в 1971 году, сразу после их основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов.