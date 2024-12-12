Редакция LIFE doc выпустила фильм об отношениях России и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:54
Published 12 декабря, 12:54
Modified 12 декабря, 12:56
Updated 12 декабря, 12:56
Авторы документального проекта рассказывают о том, как две страны налаживают связи в экономической, культурной и технологической сферах, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Объединённые Арабские Эмираты — это страна, которая возникла в пустыне менее полувека назад. Она стала символом стремительного роста и инноваций. Советский Союз установил дипломатические отношения с ОАЭ в 1971 году, сразу после их основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов.
В фильме показаны ключевые этапы сотрудничества двух стран — от первых дипломатических контактов до современных совместных проектов. Авторы обращают внимание на то, что Эмираты остаются важным партнёром России в арабском мире, несмотря на внешнее политическое давление. Они активно работают вместе в самых разных сферах — от космоса до спорта.
В качестве примера успешного взаимодействия можно привести проект по развитию хоккея в Эмиратах. Культура тоже играет важную роль в отношениях двух стран. В фильме показаны проекты культурного обмена, такие как участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже, нашла отражение популярность российских мультфильмов в ОАЭ.
Россия и ОАЭ делают ставку на технологии и космос. Фильм рассказывает о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов. Эльмира Имамкулиева отмечает, что ОАЭ инвестируют в технологии будущего, имеется огромный потенциал для совместной работы стран в долгосрочной перспективе.
Туризм, технологии, уважение к культуре друг друга позволяют России и ОАЭ вести полноценный диалог, обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.