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Posted 12 декабря, 12:54

Published 12 декабря, 12:54

Modified 12 декабря, 12:56

Updated 12 декабря, 12:56

Редакция LIFE doc выпустила фильм об отношениях России и ОАЭ

Редакция LIFE doc выпустила фильм об отношениях России и ОАЭ

12 декабря 2024, 12:54
Фото: LIFE doc.
Редакция LIFE doc выпустила новый фильм из цикла «Новый мир». Он посвящён сотрудничеству России и Объединённых Арабских Эмиратов.

Авторы документального проекта рассказывают о том, как две страны налаживают связи в экономической, культурной и технологической сферах, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Объединённые Арабские Эмираты — это страна, которая возникла в пустыне менее полувека назад. Она стала символом стремительного роста и инноваций. Советский Союз установил дипломатические отношения с ОАЭ в 1971 году, сразу после их основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов.

В фильме показаны ключевые этапы сотрудничества двух стран — от первых дипломатических контактов до современных совместных проектов. Авторы обращают внимание на то, что Эмираты остаются важным партнёром России в арабском мире, несмотря на внешнее политическое давление. Они активно работают вместе в самых разных сферах — от космоса до спорта.

В качестве примера успешного взаимодействия можно привести проект по развитию хоккея в Эмиратах. Культура тоже играет важную роль в отношениях двух стран. В фильме показаны проекты культурного обмена, такие как участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже, нашла отражение популярность российских мультфильмов в ОАЭ.

Россия и ОАЭ делают ставку на технологии и космос. Фильм рассказывает о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов. Эльмира Имамкулиева отмечает, что ОАЭ инвестируют в технологии будущего, имеется огромный потенциал для совместной работы стран в долгосрочной перспективе.

Туризм, технологии, уважение к культуре друг друга позволяют России и ОАЭ вести полноценный диалог, обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.

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