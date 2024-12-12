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Posted 12 декабря, 01:19

Published 12 декабря, 01:19

Modified 12 декабря, 01:21

Updated 12 декабря, 01:21

Случайность или злой рок: что на самом деле произошло с погибшим рыбаком в Приморье?

Случайность или злой рок: что на самом деле произошло с погибшим рыбаком в Приморье?

12 декабря 2024, 01:19
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Рыба
В Приморском крае кипят страсти вокруг смерти мужчины, который провалился под лед, находясь за рулем машины. Но, бытует мнение, что погибший не планировал рыбачить, тем более заезжать на реку.

В Надеждинском районе рыбак заехал на полузамерзший водоем прямо на автомобиле. Сотрудники МЧС обнаружили затонувшую машину с погибшим водителем в пяти метрах от трагического места.

Два сантиметра до смерти: погибшего рыбака нашли в Приморье
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Резонансное происшествие активно обсуждают в новых медиа. Корреспондент «Восток-Медиа» отправился на берег и пообщался с теми, кто собирается на подледную рыбалку, чтобы выяснить их мнение о случившемся.

«Чем он думал, когда выезжал на Ниве на двухсантиметровый лед? Отчаянные люди настойчиво ищут встречи со смертью», — заявил мужчина.
«Кто еще соберется на машине заезжать на лед? Обращайтесь ко мне, обменяю вашу тачку на пакет наваги», — съерничал другой собеседник.
«Да тут выходить на лед страшно, а они выезжают на автомобилях. Люди, как с другой планеты. Усердно едут навстречу смерти. Родных вот жалко, горе в семье», — подчеркнул мимо проходящий приморец.

Однако в ходе общения с местными жителями выяснилось, что, возможно, мужчина заехал на лед по воле случая, а не на рыбалку.

«Ходят слухи, что его Нива скатилась со склона, мол, из-за неисправности машины трагедия случилась», — поделился местный житель.
«Да, просто так преподнесли! На самом деле он не выезжал на лед. Он был хорошим человеком. Его ждали дома жена, дети, внуки», — с грустью поведала женщина.

Что на самом деле случился в тот роковой день? — остается загадкой. Но, как сказал один из собеседников: «Давайте без кощунства. Какая бы ни была смерть, это все равно трагедия».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина пытался выбраться из лап смерти, спасаясь от ледяной воды в дальневосточной столице.

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