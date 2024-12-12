Случайность или злой рок: что на самом деле произошло с погибшим рыбаком в Приморье?

Posted 12 декабря, 01:19
Published 12 декабря, 01:19
Modified 12 декабря, 01:21
Updated 12 декабря, 01:21
В Надеждинском районе рыбак заехал на полузамерзший водоем прямо на автомобиле. Сотрудники МЧС обнаружили затонувшую машину с погибшим водителем в пяти метрах от трагического места.
Резонансное происшествие активно обсуждают в новых медиа. Корреспондент «Восток-Медиа» отправился на берег и пообщался с теми, кто собирается на подледную рыбалку, чтобы выяснить их мнение о случившемся.
«Чем он думал, когда выезжал на Ниве на двухсантиметровый лед? Отчаянные люди настойчиво ищут встречи со смертью», — заявил мужчина.
«Кто еще соберется на машине заезжать на лед? Обращайтесь ко мне, обменяю вашу тачку на пакет наваги», — съерничал другой собеседник.
«Да тут выходить на лед страшно, а они выезжают на автомобилях. Люди, как с другой планеты. Усердно едут навстречу смерти. Родных вот жалко, горе в семье», — подчеркнул мимо проходящий приморец.
Однако в ходе общения с местными жителями выяснилось, что, возможно, мужчина заехал на лед по воле случая, а не на рыбалку.
«Ходят слухи, что его Нива скатилась со склона, мол, из-за неисправности машины трагедия случилась», — поделился местный житель.
«Да, просто так преподнесли! На самом деле он не выезжал на лед. Он был хорошим человеком. Его ждали дома жена, дети, внуки», — с грустью поведала женщина.
Что на самом деле случился в тот роковой день? — остается загадкой. Но, как сказал один из собеседников: «Давайте без кощунства. Какая бы ни была смерть, это все равно трагедия».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина пытался выбраться из лап смерти, спасаясь от ледяной воды в дальневосточной столице.