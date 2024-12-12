Транспортно-пересадочный узел открыт на железнодорожном вокзале Комсомольска-на-Амуре

Транспортно-пересадочный узел позволит значительно сократить время в пути — пересесть на автобус можно будет прямо на вокзале. Например, значительно удобнее станет путь до туристических мест, пользующихся популярностью у жителей и гостей края: озера Амут и горнолыжного комплекса «Холдоми».