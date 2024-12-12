Транспортно-пересадочный узел открыт на железнодорожном вокзале Комсомольска-на-Амуре

Posted 12 декабря, 10:35
Published 12 декабря, 10:35
Modified 16 декабря, 03:18
Updated 16 декабря, 03:18
— Реализация данного проекта позволила объединить в единой инфраструктуре железнодорожные и регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Открытие современного транспортного узла в городе Юности станет ключевым звеном в развитии инфраструктуры и повышении качества транспортных услуг для жителей всего региона, — отметил губернатор края Дмитрий Демешин.
Транспортно-пересадочный узел позволит значительно сократить время в пути — пересесть на автобус можно будет прямо на вокзале. Например, значительно удобнее станет путь до туристических мест, пользующихся популярностью у жителей и гостей края: озера Амут и горнолыжного комплекса «Холдоми».
— Возведение транспортно-пересадочного узла стало возможным благодаря ОАО «РЖД» и совместным усилиям Дальневосточной железной дороги и правительства Хабаровского края. Это является подтверждением того, что, объединившись, мы можем достичь больших результатов и обеспечить устойчивое развитие нашего региона, — подчеркнул глава региона.
Для пассажиров представлен широкий спектр услуг: современные залы ожидания, билетные кассы, комнаты для отдыха, камеры хранения, предприятия общественного питания, медицинский пункт и санитарные комнаты. На территории железнодорожного вокзала полностью реализованы требования в области транспортной безопасности и доступности услуг для маломобильных групп населения.
— Железнодорожники поступательно идут вперед и вместе с правительством региона развивают пассажирский комплекс. Сегодня открывается первый ТПУ в крае, удобство которого по достоинству оценят жители и гости города. Также в этом году пополнили поезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре 34 новыми вагонами, обновляем вокзальные комплексы в Ванино и Новом Ургале, — сказал на церемонии открытия начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.
Отметим, с территории транспортно-пересадочного узла в Комсомольске-на-Амуре будут отправляться 26 автобусных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения.