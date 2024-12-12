В этом году Щербинский лифтостроительный завод поставил более 30 лифтов в Приморье

Posted 12 декабря, 11:59
Published 12 декабря, 11:59
Modified 12 декабря, 12:01
Updated 12 декабря, 12:01
Помимо этого, 26 единиц лифтового оборудования поставили по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также еще несколько единиц установили на одной из тепловых электростанций региона.
«Щербинский лифтостроительный завод регулярно поставляет современное лифтовое оборудование в социально значимые учреждения Приморского края, а также сотрудничает с Фондом капитального ремонта МКД по замене устаревших лифтов на новые. ДФО является стратегически важным регионом для завода, поэтому мы нацелены на увеличение объемов поставок в будущем году. В 2023 году, в данном регионе ввели в эксплуатацию 13 наших лифтов, четыре из них установили в Академии исполнительного искусства „Приморский“ на острове Русский во Владивостоке», — сообщил директор по продажам Ян Михайлов.
ЩЛЗ обеспечивает лифтами инфраструктурные проекты Дальневосточного Федерального округа. В их числе газо- и нефтеперерабатывающие предприятия, судостроительные комплексы, социально значимые объекты, такие как Культурно-досуговый центр «Восток» в ЗАТО Циолковский и многие другие. Также предприятие поставляло свою продукцию в город Свободный Амурской области, где велось строительство жилого микрорайона площадью 92,5 га.
Справочно:
Щербинский лифтостроительный завод — крупнейший отечественный производитель лифтового оборудования. C 2019 года АО «ЩЛЗ» входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии проходит процесс модернизации оборудования и производства. В настоящее время на заводе уже заменили значительную часть станкового парка — в заводских цехах было установлено 20 новых станков, а на 2025 год запланирован запуск 4 новых автоматизированных производственных линий и цеха по сборке безредукторных лебедок. Данные меры позволят увеличить номинальную производственную мощность до 15 000 лифтов в год. С момента основания заводом было произведено свыше 245 000 лифтов.