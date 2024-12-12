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Posted 12 декабря, 11:59

Published 12 декабря, 11:59

Modified 12 декабря, 12:01

Updated 12 декабря, 12:01

В этом году Щербинский лифтостроительный завод поставил более 30 лифтов в Приморье

В этом году Щербинский лифтостроительный завод поставил более 30 лифтов в Приморье

12 декабря 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. АО «ДОМ.РФ».
Щербинский лифтостроительный завод (входит в группу ДОМ.РФ) поставил свыше 30 лифтов в Приморский край по итогам 2024 года. Четыре лифта установили на Судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне Приморского края.

Помимо этого, 26 единиц лифтового оборудования поставили по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также еще несколько единиц установили на одной из тепловых электростанций региона.

«Щербинский лифтостроительный завод регулярно поставляет современное лифтовое оборудование в социально значимые учреждения Приморского края, а также сотрудничает с Фондом капитального ремонта МКД по замене устаревших лифтов на новые. ДФО является стратегически важным регионом для завода, поэтому мы нацелены на увеличение объемов поставок в будущем году. В 2023 году, в данном регионе ввели в эксплуатацию 13 наших лифтов, четыре из них установили в Академии исполнительного искусства „Приморский“ на острове Русский во Владивостоке», — сообщил директор по продажам Ян Михайлов.

ЩЛЗ обеспечивает лифтами инфраструктурные проекты Дальневосточного Федерального округа. В их числе газо- и нефтеперерабатывающие предприятия, судостроительные комплексы, социально значимые объекты, такие как Культурно-досуговый центр «Восток» в ЗАТО Циолковский и многие другие. Также предприятие поставляло свою продукцию в город Свободный Амурской области, где велось строительство жилого микрорайона площадью 92,5 га.

Справочно:

Щербинский лифтостроительный завод — крупнейший отечественный производитель лифтового оборудования. C 2019 года АО «ЩЛЗ» входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии проходит процесс модернизации оборудования и производства. В настоящее время на заводе уже заменили значительную часть станкового парка — в заводских цехах было установлено 20 новых станков, а на 2025 год запланирован запуск 4 новых автоматизированных производственных линий и цеха по сборке безредукторных лебедок. Данные меры позволят увеличить номинальную производственную мощность до 15 000 лифтов в год. С момента основания заводом было произведено свыше 245 000 лифтов.

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