В этом году Щербинский лифтостроительный завод поставил более 30 лифтов в Приморье

Щербинский лифтостроительный завод — крупнейший отечественный производитель лифтового оборудования. C 2019 года АО «ЩЛЗ» входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии проходит процесс модернизации оборудования и производства. В настоящее время на заводе уже заменили значительную часть станкового парка — в заводских цехах было установлено 20 новых станков, а на 2025 год запланирован запуск 4 новых автоматизированных производственных линий и цеха по сборке безредукторных лебедок. Данные меры позволят увеличить номинальную производственную мощность до 15 000 лифтов в год. С момента основания заводом было произведено свыше 245 000 лифтов.