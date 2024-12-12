В Хабаровском крае наградили волонтёров-медиков

Волонтёры после добровольческой деятельности в разных медицинских учреждениях региона порой хотят связать свою жизнь именно с ним и остаться в родном Хабаровском крае. Таким образом частично решается кадровый вопрос. Например, как отметили в краевом минздраве, в учреждениях нужны дополнительные специалисты для оказания экстренной помощи, дежурств в медорганизациях, а также на скорую помощь. Эту потребность ДВГМУ закрывает с помощью ординаторов, которые работают стажёрами, а также молодых кадров из числа студентов — они становятся медицинскими братьями и медсестрами, фельдшерами. Закрывается постепенно потребность в квалифицированных специалистах и в отдаленных районах края — с каждым годом вуз увеличивает количество закрепленных кадров к таким населённым пунктам. Этому способствуют разные меры поддержки молодых специалистов. Например, в 2023 году по программе «Земский доктор/фельдшер» привлечены 41 врач и 22 средних медработника, в 2024 — 42 врача и 35 средних медработников. Привлекать специалистов в медучреждения отдалённых районов края помогают также программы «Кадры здравоохранения» и «Сберегательный капитал».