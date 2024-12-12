В Хабаровском крае наградили волонтёров-медиков

Posted 11 декабря, 23:35
Published 11 декабря, 23:35
Modified 16 декабря, 02:38
Updated 16 декабря, 02:38
— Уже многие годы мы активно развиваем волонтерское направление. Волонтеры-медики безвозмездно помогают формировать здоровое будущее нашего региона и страны. Как говорил наш Президент, нельзя не замечать тех, кто бескорыстно вкладывает себя. Объединение волонтеров-медиков включает в себя не только медицинских работников, но и просто неравнодушных ребят, которые хотят помогать, — отметил ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.
В краевом минздраве подчеркнули, что сегодня волонтеры-медики помогают в поликлиниках и регистратурах, оказывают содействие пожилым людям в медучреждениях, проводят анкетирование населения и оказывают другую необходимую помощь. Их вклад в развитие здравоохранения региона ощутим. Это также подтверждают руководители различных медучреждений региона.
— Центр общественного здоровья за год проводит боле сотни мероприятий, в которых участвует порядка 40 000 жителей нашего края. Мы работаем со студентами, с предприятиями, с общественными пространствами, и огромный пласт работы был бы невозможен без участия медиков-волонтеров. Каждый человек, с которым они взаимодействуют, становится на несколько шагов ближе к сбережению своего здоровья, — сказал директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артём Москвин.
Волонтёры после добровольческой деятельности в разных медицинских учреждениях региона порой хотят связать свою жизнь именно с ним и остаться в родном Хабаровском крае. Таким образом частично решается кадровый вопрос. Например, как отметили в краевом минздраве, в учреждениях нужны дополнительные специалисты для оказания экстренной помощи, дежурств в медорганизациях, а также на скорую помощь. Эту потребность ДВГМУ закрывает с помощью ординаторов, которые работают стажёрами, а также молодых кадров из числа студентов — они становятся медицинскими братьями и медсестрами, фельдшерами. Закрывается постепенно потребность в квалифицированных специалистах и в отдаленных районах края — с каждым годом вуз увеличивает количество закрепленных кадров к таким населённым пунктам. Этому способствуют разные меры поддержки молодых специалистов. Например, в 2023 году по программе «Земский доктор/фельдшер» привлечены 41 врач и 22 средних медработника, в 2024 — 42 врача и 35 средних медработников. Привлекать специалистов в медучреждения отдалённых районов края помогают также программы «Кадры здравоохранения» и «Сберегательный капитал».
Напомним, что широкое движение волонтёров-медиков началось в 2013 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина. Сейчас более 180 тысяч добровольцев стали неотъемлемой частью медицинского сообщества. В 2024 году волонтёрами-медиками был реализован ряд федеральных программ: «Здоровье суставов в надежных руках», «Диабет — не сахар», «Оберегая сердца». Также новой стала программа, посвященная Году Семьи, — «Взрослей с умом», в рамках которой волонтёры рассказывают о репродуктивном здоровье и семейных ценностях.