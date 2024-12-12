Виновных накажут: «автобусник» высадил пассажиров на полпути во Владивостоке

Posted 12 декабря, 00:46
Published 12 декабря, 00:46
Modified 12 декабря, 00:48
Updated 12 декабря, 00:48
Приморцы возмущены инцидентом, который произошел в дальневосточной столице на Спортивной. Водитель маршрутного автобуса внезапно высадил пассажиров в 19 часов вечера, сообщили в новых медиа. Рулевой заявил, что у него закончилось топливо, но внимательные горожане, по данным из соцсетей, заметили, что бак машины заполнен наполовину, о чем свидетельствовала стрелка на панели. Более того, подписчик телеграм-канала подчеркнул, что пассажирский автобус свернул в сторону Школьной, предположительно в гараж.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в администрацию Владивостока, чтобы выяснить подробности вопиющего инцидента. В пресс-службе мэрии рассказали, что виновные уже наказаны.
«В отношении автотранспортного предприятия применены штрафные санкции», — подчеркнули в профильном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой автобуса спровоцировал массовое ДТП в краевой столице. У машины отказали тормоза, в результате чего он протаранил три припаркованных автомобиля.