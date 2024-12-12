Виновных накажут: «автобусник» высадил пассажиров на полпути во Владивостоке

Приморцы возмущены инцидентом, который произошел в дальневосточной столице на Спортивной. Водитель маршрутного автобуса внезапно высадил пассажиров в 19 часов вечера, сообщили в новых медиа. Рулевой заявил, что у него закончилось топливо, но внимательные горожане, по данным из соцсетей, заметили, что бак машины заполнен наполовину, о чем свидетельствовала стрелка на панели. Более того, подписчик телеграм-канала подчеркнул, что пассажирский автобус свернул в сторону Школьной, предположительно в гараж.