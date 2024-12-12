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Posted 12 декабря, 00:46

Published 12 декабря, 00:46

Modified 12 декабря, 00:48

Updated 12 декабря, 00:48

Водитель автобуса внезапно закончил работу посреди улицы во Владивостоке

Виновных накажут: «автобусник» высадил пассажиров на полпути во Владивостоке

12 декабря 2024, 00:46
Фото: 1MI.

Водитель автобуса внезапно закончил работу посреди улицы во Владивостоке

Сюжет
Дороги
Во Владивостоке пассажиры маршрутного автобуса столкнулись с неприятной ситуацией в конце рабочего дня. Но администрация уже наказала тех, по чьей вине приморцы остались посреди улицы в мороз.

Приморцы возмущены инцидентом, который произошел в дальневосточной столице на Спортивной. Водитель маршрутного автобуса внезапно высадил пассажиров в 19 часов вечера, сообщили в новых медиа. Рулевой заявил, что у него закончилось топливо, но внимательные горожане, по данным из соцсетей, заметили, что бак машины заполнен наполовину, о чем свидетельствовала стрелка на панели. Более того, подписчик телеграм-канала подчеркнул, что пассажирский автобус свернул в сторону Школьной, предположительно в гараж.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в администрацию Владивостока, чтобы выяснить подробности вопиющего инцидента. В пресс-службе мэрии рассказали, что виновные уже наказаны.

«В отношении автотранспортного предприятия применены штрафные санкции», — подчеркнули в профильном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой автобуса спровоцировал массовое ДТП в краевой столице. У машины отказали тормоза, в результате чего он протаранил три припаркованных автомобиля.

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