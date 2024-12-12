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Posted 12 декабря, 05:25

Published 12 декабря, 05:25

Modified 12 декабря, 05:28

Updated 12 декабря, 05:28

Появились кадры с места серьезной аварии на Русском мосту в Приморье

Жертва аварии посреди моста, на дороге пробка: что происходит в месте ДТП в Приморье

12 декабря 2024, 05:25
Фото: dps.control.

Появились кадры с места серьезной аварии на Русском мосту в Приморье

Сюжет
ГИБДД
Пострадавший в аварии на Русском мосту в Приморье автомобиль остается висеть на леерах. За местом аварии собралась пробка, сообщают очевидцы.

На Русском мосту во Владивостоке произошло ДТП с участием легкового автомобиля Honda Civic и грузовика Mitsubishi Canter. Авария случилась 12 декабря.

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Выяснилось, что водитель Honda не убедился в безопасности маневра и при перестроении столкнулся с грузовиком.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Леерное ограждение оказалось повреждено. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняют.

Фото: vostokmedia.com

Водителей призывают соблюдать осторожность на дороге, особенно в условиях зимней погоды. Информацию о происшествии передали в ГИБДД, расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой в пригороде Владивостока собралась внушительная пробка.

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