1000 дворов и даже больше: как преобразили Владивосток программы благоустройства

Posted 12 декабря, 23:27
Published 12 декабря, 23:27
Modified 12 декабря, 23:29
Updated 12 декабря, 23:29
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в целом с 2018-го по 2023 год в рамках муниципальной программы были благоустроены 815 придомовых территорий.
Что же касается 2024 года, то за это время по программе «1000 дворов» были приведены в порядок 75 территорий и 15 — по программе «1000 дворов Дальнего Востока». Важно отметить, что решение принять участие в таких программах жители Владивостока принимают самостоятельно, советом дома или на общих собраниях, составляют заявку, активно её поддерживают и следят за ходом выполнения работ, если проект попадает в программу.
А специалисты администрации Владивостока помогают активным горожанам на всех стадиях реализации проектов по благоустройству — советуют, как оформить нужные документы, помогают с выбором подрядчика для проведения работа и контролируют подрядчиков, вместе принимают работы.
— Важность таких программ — это, конечно, возможность привлечения грантового финансирования, — говорит Надежда Телелюева, депутат Законодательного Собрания Приморского края. — Наша ЖКХ-отрасль такова, что чаще всего МКД имеют более приоритетные задачи по своему содержанию, текущему и плановому ремонту, и возможности тратить средства счета «текущий ремонт» на придомовую территорию, нет. А грантовое финансирование эту возможность предоставляет.
Все дворы, которые выполнили себе установку детских площадок или асфальтирования через «1000 дворов», не просто преображаются, а значительно преображаются. Когда во дворе кладут новый асфальт и появляется современная детская площадка, скамейки и другие МАФы, то «ареал обитания» жителей дома тоже расширяется — если раньше он ограничивался порогом квартиры или подъезда, то сейчас можно и во двор выйти вечером посидеть, или на выходных, или есть где погулять с ребёнком. Расширяется и ответственность, и зона комфорта. Где-то сформируется еще одна ячейка районного сообщества, а фокус проблем перейдет с внутридворовых проблем на районные — в общем, одна сплошная польза!
Мне кажется, нужно использовать все возможности для благоустройства и повышения комфорта своих придомовых территорий, пусть даже это большая очередь, или не простые критерии отбора победителей. Я однозначно рекомендую участие в программах «1000 дворов», как и других грантовых программах.
В администрации Владивостока рассказали: жители города, чьи дворы приводились в порядок в рамках программ благоустройства, чаще всего выбирали асфальтирование придомовой территории — например, в 2024 году свежий асфальт уложили в 69 дворах. Далее идёт установка детской площадки — в этом году их появилось 19, на третьем месте — обустройство спортивной территории (6 в 2024-м).
— Мы участвовали в программе «1000 дворов», — рассказала Татьяна Боголюбова, старшая по двум домам краевого центра: на проспекте 100-летия Владивостока, 64 и проспекте 100-летия Владивостока, 60. — В 2020 году во дворе дома № 64 установили по этой программе детскую площадку, причём абсолютно бесплатно. А чуть позже двор дома № 60 был комплексно отремонтирован: и детская площадка у нас появилась, и всю территорию заасфальтировали. Работы проведены на отлично, мы довольны и благодарны. Это реально работает!
Во Владивостоке «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока» наглядно показали свою востребованность. Тем более что «1000 дворов Дальнего Востока» — программа комплексная, и она включает в себя и асфальтирование территории, и установку детской площадки, и решение конкретных задач каждого дома.
— Мы, жильцы дома № 33 на улице Сафонова, очень рады, попали в эту программу. Нам очень понравилось оперативность и качество работ, все выполнено отлично, мы теперь живём и наслаждаемся. Приятно видеть как город расцветает и красота приходит в наши дворы, — поделилась старшая по дому на Сафонова, 33, Донская Олеся Викторовна.
Хочется верить, что в 2025 году программы благоустройства обретут второе дыхание и продолжат реализовываться во Владивостоке.
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