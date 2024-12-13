1000 дворов и даже больше: как преобразили Владивосток программы благоустройства

— Мы участвовали в программе «1000 дворов», — рассказала Татьяна Боголюбова, старшая по двум домам краевого центра: на проспекте 100-летия Владивостока, 64 и проспекте 100-летия Владивостока, 60. — В 2020 году во дворе дома № 64 установили по этой программе детскую площадку, причём абсолютно бесплатно. А чуть позже двор дома № 60 был комплексно отремонтирован: и детская площадка у нас появилась, и всю территорию заасфальтировали. Работы проведены на отлично, мы довольны и благодарны. Это реально работает!