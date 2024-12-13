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Posted 13 декабря, 00:54

Published 13 декабря, 00:54

Modified 13 декабря, 00:56

Updated 13 декабря, 00:56

Подозреваемых в причинении травм школьнице задержали во Владивостоке

12 рулонов теплоизоляции упали на школьницу в Приморье — подозреваемых задержали

13 декабря 2024, 00:54
Фото: 1MI.

Подозреваемых в причинении травм школьнице задержали во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
На 16-летнюю девочку упали с крыши 12 рулонов теплоизоляции. В результате школьница получила травмы, она в больнице. Подозреваемых задержали.

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело после того, как 16-летняя девочка получила травмы на Фонтанной во Владивостоке.

Инцидент произошел 10 декабря, когда с крыши многоквартирного дома упали 12 рулонов минераловатной изоляции. В результате школьница получила серьезные травмы.

Видео: primorsky_sledcom.

Сообщается, что уже задержали прораба компании-подрядчика, представителя субподрядчика и крановщика.

Следствие установило, что авария произошла из-за нарушения правил безопасности при строительных работах. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком происшествии с ребенком в Приморском крае.

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