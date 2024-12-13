12 рулонов теплоизоляции упали на школьницу в Приморье — подозреваемых задержали

Posted 13 декабря, 00:54
Published 13 декабря, 00:54
Modified 13 декабря, 00:56
Updated 13 декабря, 00:56
Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело после того, как 16-летняя девочка получила травмы на Фонтанной во Владивостоке.
Инцидент произошел 10 декабря, когда с крыши многоквартирного дома упали 12 рулонов минераловатной изоляции. В результате школьница получила серьезные травмы.
Сообщается, что уже задержали прораба компании-подрядчика, представителя субподрядчика и крановщика.
Следствие установило, что авария произошла из-за нарушения правил безопасности при строительных работах. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком происшествии с ребенком в Приморском крае.