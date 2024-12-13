-33°C: морозный денек ожидается завтра в Приморье

Posted 13 декабря, 10:10
Published 13 декабря, 10:10
Modified 13 декабря, 10:10
Updated 13 декабря, 10:10
На востоке региона ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью опустится до -10…-33°C, а днем будет варьироваться от -2 до -14°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке также будет небольшая облачность и без осадков. Ночью температура составит -9…-11°C, а днем -4…-6°C. Ветер ночью и утром будет умеренным до сильного, а днем — умеренным.
В Уссурийске ожидается небольшая облачность и ветер северо-западный. Ночью температура опустится до -18…-20°C, а днем составит -3…-5°C.
Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура будет такой же, как во Владивостоке, а днем ожидается -2…-4°C.