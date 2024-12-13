vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 10:10

Published 13 декабря, 10:10

Modified 13 декабря, 10:10

Updated 13 декабря, 10:10

-33°C: морозный денек ожидается завтра в Приморье

-33°C: морозный денек ожидается завтра в Приморье

13 декабря 2024, 10:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 14 декабря, погода в Приморье будет ясной и морозной. Антициклон принесет с собой отсутствие осадков. Ночью ветер будет северо-западный, а днем сменится на юго-западный.

На востоке региона ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью опустится до -10…-33°C, а днем будет варьироваться от -2 до -14°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке также будет небольшая облачность и без осадков. Ночью температура составит -9…-11°C, а днем -4…-6°C. Ветер ночью и утром будет умеренным до сильного, а днем — умеренным.

В Уссурийске ожидается небольшая облачность и ветер северо-западный. Ночью температура опустится до -18…-20°C, а днем составит -3…-5°C.

Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура будет такой же, как во Владивостоке, а днем ожидается -2…-4°C.

Читайте также:
-30°C: очень холодные выходные прогнозируют в Приморье-27°C: жуткие морозы ударят завтра по ПриморьюОт -23°С до +4°С: переменчивые температуры ждут Приморье на выходных
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Мороз#Ветер#Примгидромет#Приморский край#Приморье#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика