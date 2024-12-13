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Posted 13 декабря, 04:46

Published 13 декабря, 04:46

Modified 13 декабря, 04:48

Updated 13 декабря, 04:48

Плавающий барсук впервые попал на видео в национальном парке в Приморском крае

«А он еще и водоплавающий?» — необычные способности обнаружены у жителя Приморья

13 декабря 2024, 04:46
Фото: 1MI.

Плавающий барсук впервые попал на видео в национальном парке в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Уникальные кадры, снятые в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, стали достоянием учёных. И изрядно их удивили.

Впервые в истории национального парка были сняты кадры, на которых один из обитателей «Земли леопарда» — азиатский барсук — лихо и без всяких проблем преодолел водное препятствие. Просто зашел в реку и переплыл. А что вас удивляет?

Но в том и дело, что учёные ранее только по косвенным признакам определяли, что барсуки не боятся воды и умеют плавать. Зафиксировать же процесс на фото или видео никак не удавалось. И вот оно, документальное подтверждение: барсук прогулялся по бережку реки Нарвы, а потом отправился вплавь.

Видео: amurleo_land.

Сотрудник нацпарка, снявший заплыв барсука, с удивлением отметил, что животное «плавает, как торпеда».

Переправившись на другой берег, барсук деловито отряхнул лапки и пошёл по своим делам. Куда? Возможно, туда, где он собирается залечь спать на зиму.

— Да, сейчас азиатские барсуки в Приморском крае завершают переход в стадию зимнего сна, которая продлится до весны. Зимним сном у барсуков называется «спячка» — гибернация, — пояснили специалисты национального парка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке нашли ребёнка.

#Новости#Видео#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
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