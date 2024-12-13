«А он еще и водоплавающий?» — необычные способности обнаружены у жителя Приморья

Но в том и дело, что учёные ранее только по косвенным признакам определяли, что барсуки не боятся воды и умеют плавать. Зафиксировать же процесс на фото или видео никак не удавалось. И вот оно, документальное подтверждение: барсук прогулялся по бережку реки Нарвы, а потом отправился вплавь.