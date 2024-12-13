«А он еще и водоплавающий?» — необычные способности обнаружены у жителя Приморья

Posted 13 декабря, 04:46
Published 13 декабря, 04:46
Modified 13 декабря, 04:48
Updated 13 декабря, 04:48
Впервые в истории национального парка были сняты кадры, на которых один из обитателей «Земли леопарда» — азиатский барсук — лихо и без всяких проблем преодолел водное препятствие. Просто зашел в реку и переплыл. А что вас удивляет?
Но в том и дело, что учёные ранее только по косвенным признакам определяли, что барсуки не боятся воды и умеют плавать. Зафиксировать же процесс на фото или видео никак не удавалось. И вот оно, документальное подтверждение: барсук прогулялся по бережку реки Нарвы, а потом отправился вплавь.
Сотрудник нацпарка, снявший заплыв барсука, с удивлением отметил, что животное «плавает, как торпеда».
Переправившись на другой берег, барсук деловито отряхнул лапки и пошёл по своим делам. Куда? Возможно, туда, где он собирается залечь спать на зиму.
— Да, сейчас азиатские барсуки в Приморском крае завершают переход в стадию зимнего сна, которая продлится до весны. Зимним сном у барсуков называется «спячка» — гибернация, — пояснили специалисты национального парка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке нашли ребёнка.