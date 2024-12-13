Демешин: Моя задача — повысить эффективность экономики, а не приукрасить статистику

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью изданию URA.RU рассказал о своём отношении к цифрам отчётов и рейтингам. Глава региона подчеркнул, что учитывает цифровые показатели, но в своей работе ориентируется не на них, а в первую очередь на обратную связь от жителей края.

— Я рейтинги учитываю, но не ориентируюсь на них. После назначения врио губернатора сразу объявил коллегам, что жителям не нужны красивые цифры. Нередко показываю тому или другому министру конкретную картинку и спрашиваю: где воплощение в реальность того, что два-три года назад было нарисовано. Можно сколько угодно кичиться цифрами, вещать о высоких показателях, но если у человека во дворе месяцами не возится мусор, если он не может попасть к врачу или банально проехать по ровной дороге, если человека не устраивает проживание в конкретной местности, зачем обманывать и себя, и наших жителей? Я против этого и никому не позволю это делать. Поэтому лично езжу по районам и смотрю, что нужно людям, — сказал Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края подчеркнул, что его задача — не приукрасить статистику, а повысить эффективность экономики. — Будет сильная экономика — будет благоустройство городов, будут зарплаты, будет комфорт. У нас предприятия по-настоящему борются за квалифицированные кадры. За хорошего сварщика или бульдозериста готовы платить столько, сколько нам с вами не факт что будут платить. И это хорошо. Это говорит о том, что наше профессиональное образование будет перестраиваться под требования рынка труда, чтобы обучить востребованным профессиям молодых людей, которые будут работать, получать хорошие зарплаты и приносить пользу нашему краю и нашей стране, — отметил губернатор.