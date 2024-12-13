Демешин: Мы не остановили демографический спад, но уезжать стали меньше

Проблема оттока населения всё ещё актуальна для Хабаровского края, однако власти региона предпринимают усилия, чтобы переломить негативный тренд — создать комфортные условия для жизни и самореализации и привлечь людей в край. Об этом губернатор Дмитрий Демешин рассказал в интервью URA.RU.

— Наш девиз «У Хабаровского края нет окраин» поддержали и жители края, и президент страны. Я провел несколько прямых эфиров, читаю внимательно комментарии в социальных сетях. Причем большинство из них негативные, но это тоже важно — таким образом люди помогают понять, на что обратить внимание. Хабаровчанам, конечно, хочется, чтобы решались проблемы, связанные с медициной, дорогами, благоустройством территорий и прочими вопросами. Проблемы, о которых говорили люди во время прямой линии, отражены в Атласе-27, который стал основой стратегии развития Хабаровского края — ее мы создаем вместе с жителями. Это законные требования людей к власти. И я требую, чтобы все чиновники давали ответ жителям не в виде отчетов и красивых картинок, а в виде реальных изменений ситуации, — подчеркнул Дмитрий Демешин. Такой подход, по словам губернатора, даёт результаты — несмотря на то, что демографическая проблема сохраняется, всё больше людей приезжает в Хабаровский край работать и остаётся здесь жить. — Проблема есть, к сожалению, мы не остановили пока демографический спад, но уезжать стали меньше. Люди с большим желанием остаются в Хабаровском крае. Многие сначала приезжают поработать вахтовым методом, а после остаются: либо семьи перевозят из других регионов, либо создают на месте. Наша задача — сделать так, чтобы те, кто к нам приезжает работать, оставались навсегда, чтобы им было комфортно, чтобы они, как и коренные хабаровчане, гордились местом, где живут, — заявил глава Хабаровского края.