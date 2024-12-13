Демешин: Все показатели нацпроекта «Культура» в Хабаровском крае достигнуты

Благодаря нацпроекту построены административно-культурный центр в посёлке Сита района имени Лазо, центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре, национальный культурный центр в селе Ачан Амурского района, проведена реконструкция культурно-досугового центра в селе Ильинка Хабаровского района. Капитально отремонтировано 20 домов культуры, девять детских школ искусств, музей и краевой театр юного зрителя. Оснащено 55 учреждений культуры (автоклубы, модельные библиотеки, колледж искусств и детские школы искусств, музеи, театры), создано четыре виртуальных концертных зала. Благодаря этому посещаемость культурных мероприятий выросла более чем в три раза, за весь период реализации нацпроекта жители и гости края побывали на концертах, спектаклях, выставках свыше 75 миллионов раз.