Демешин: Все показатели нацпроекта «Культура» в Хабаровском крае достигнуты

Posted 13 декабря, 10:36
Published 13 декабря, 10:36
Modified 16 декабря, 03:40
Updated 16 декабря, 03:40
— Вопросы культуры — это не просто строительство культурных объектов. Это та самая «мягкая сила», о которой говорит наш Президент. И проекция на общество культурных ценностей — это важнейший аспект государственной политики, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
2024 год является завершающим для нацпроекта «Культура». За пять лет в Хабаровском крае реализовано 18 мероприятий на 1,4 миллиарда рублей.
— Все показатели нацпроекта в крае достигнуты и мероприятия реализованы, средства краевого и федерального бюджета освоены в полном объеме. Это позволило достичь значительных качественных изменений в работе отрасли, — сказал министр культуры края Дмитрий Кузнецов.
Благодаря нацпроекту построены административно-культурный центр в посёлке Сита района имени Лазо, центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре, национальный культурный центр в селе Ачан Амурского района, проведена реконструкция культурно-досугового центра в селе Ильинка Хабаровского района. Капитально отремонтировано 20 домов культуры, девять детских школ искусств, музей и краевой театр юного зрителя. Оснащено 55 учреждений культуры (автоклубы, модельные библиотеки, колледж искусств и детские школы искусств, музеи, театры), создано четыре виртуальных концертных зала. Благодаря этому посещаемость культурных мероприятий выросла более чем в три раза, за весь период реализации нацпроекта жители и гости края побывали на концертах, спектаклях, выставках свыше 75 миллионов раз.
С 2025 года Хабаровский край входит в реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нового национального проекта «Семья». В 2025 году планируется оснащение Хабаровского краевого театра драмы, музеев в Солнечном и Николаевском районах, создание модельных библиотек Амурском, Ванинском, Советско-Гаванском районах.
В ходе расширенного заседания правительства края губернатор Дмитрий Демешин обозначил направления администрирования отрасли, по которым профильному министерству необходимо наладить или усилить работу.
Так, глава региона отметил, что наблюдается упадок интереса молодежи не только к русской культуре, но и к культуре малых народов Хабаровского края.
— У нас богатейшее наследие малых народов. Мы их практически не подаем нашему населению. Не «вшиваем» культурные мероприятия в крупные форумы, которые проводим в крае, — сказал Дмитрий Демешин.
Губернатор поручил министерству культуры и комитету по делам молодежи правительства края подготовить комплексную программу работы с молодежью через призму культурных мероприятий. Также глава региона поставил задачу выработать конкретные меры по популяризации в широких массах культуры малых народов края и русской культуры, их интеграции в современные форматы для привлечения молодежной аудитории.
Кроме того, сегодня есть много способов для того, чтобы вовлечь подрастающее поколение в творчество, искусство, креативные индустрии.
— Самые разные возможности предоставляет культура! Неужели мы их нащупать не можем? — обратился к профильному министру и представителям отрасли, сидевшим в зале, Дмитрий Демешин. — Возглавляйте эту работу. Находите новые точки роста для культуры в Хабаровском крае!
На расширенном заседании правительства отметили Верхнебуреинский район — муниципалитетом на развитие отрасли культуры за пять лет привлечено более 1 миллиарда рублей федеральных средств. Как подчеркнул губернатор, такая работа должна быть примером для всех глав муниципалитетов.