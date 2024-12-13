Дмитрий Демешин: Моя команда — жители Хабаровского края

— Я рейтинги учитываю, но не ориентируюсь на них. После назначения врио губернатора сразу объявил коллегам, что жителям не нужны красивые цифры. Нередко показываю тому или другому министру конкретную картинку и спрашиваю: где воплощение в реальность того, что два-три года назад было нарисовано. Можно сколько угодно кичиться цифрами, вещать о высоких показателях, но если у человека во дворе месяцами не возится мусор, если он не может попасть к врачу или банально проехать по ровной дороге, если человека не устраивает проживание в конкретной местности, зачем обманывать и себя, и наших жителей? Я против этого и никому не позволю это делать. Поэтому лично езжу по районам и смотрю, что нужно людям.