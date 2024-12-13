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Posted 13 декабря, 09:17

Published 13 декабря, 09:17

Modified 13 декабря, 09:17

Updated 13 декабря, 09:17

ДТП с маршрутным автобусом произошло во Владивостоке: пострадал водитель легковушки

ДТП с маршрутным автобусом произошло во Владивостоке: пострадал водитель легковушки

13 декабря 2024, 09:17
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Травмы
Во Владивостоке произошла авария с участием маршрутного автобуса. Инцидент случился на улице Маковского, в районе дома № 185.

Согласно информации от Госавтоинспекции, водитель автобуса ГАЗ, следуя по маршруту номер 42 «Санаторий Океан — 2-я Речка», остановился из-за неисправности колеса. Он выставил знак аварийной остановки и высадил пассажиров. В этот момент в автобус врезался легковой автомобиль DAIHATSU HIJET, который двигался в том же направлении.

В результате столкновения пострадал 48-летний водитель легковушки. Его госпитализировали с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия.

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