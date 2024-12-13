ДТП с маршрутным автобусом произошло во Владивостоке: пострадал водитель легковушки

Согласно информации от Госавтоинспекции, водитель автобуса ГАЗ, следуя по маршруту номер 42 «Санаторий Океан — 2-я Речка», остановился из-за неисправности колеса. Он выставил знак аварийной остановки и высадил пассажиров. В этот момент в автобус врезался легковой автомобиль DAIHATSU HIJET, который двигался в том же направлении.