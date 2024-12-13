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Posted 13 декабря, 05:01

Published 13 декабря, 05:01

Modified 13 декабря, 05:03

Updated 13 декабря, 05:03

ДВФУ укрепляет международные научно-исследовательские связи в сфере биомедицины

ДВФУ укрепляет международные научно-исследовательские связи в сфере биомедицины

13 декабря 2024, 05:01
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
Международное сотрудничество
Делегация крупной корейской компании i-Sens Co., Ltd. посетила кампус Дальневосточного федерального университета. В ходе визита также состоялся круглый стол, на котором ученые и партнеры университета обсудили с гостями актуальные научно-исследовательские проекты в области биомедицины.

ДВФУ постоянно развивает собственные современные инфраструктурные возможности для научных исследований и разработок новых технологий в биомедицине. Так, ДВФУ первый в России запустил Школу биомедицины для развития инновационных и персонализированных методов лечения сложных заболеваний. А в сотрудничестве с правительством Приморского края университет в 2024 году на своей базе создал Инновационно-производственный центр (ИПЦ). Один из ключевых резидентов Центра — компания «Инноватика Дальнего Востока», которая занимается созданием технологии для in Vitro диагностики сахарного диабета.

Фото: пресс-служба ДВФУ

В рамках развития международных научно-исследовательских связей в сфере биомедицины компания i-Sens Co., Ltd. посетила площадку Инновационно-производственного центра и ключевые лаборатории Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ, где познакомилась с передовыми разработками в области генетики.

Представители зарубежной компании выразили желание развивать технологии для диагностики сахарного диабета совместно с компанией — резидентом ИПЦ «Инноватика Дальнего Востока» и учеными ДВФУ. Объединение международного научно-исследовательского потенциала позволит выйти на новый уровень в развитии высокотехнологичного бизнеса.

Фото: пресс-служба ДВФУ
«Университет уделяет особое внимание развитию сотрудничества с высокотехнологичными компаниями. Мы можем объединить академический потенциал ДВФУ и передовой технологический опыт i-Sens Co., Ltd. и выйти на новые высокотехнологичные решения», — подчеркнула заместитель проректора по развитию ДВФУ Татьяна Шушарина.

Отметим, ДВФУ стремится стать международным центром исследований и разработок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и лидером России в области трансфера науки и технологий.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Создание Инновационно-производственного центра инициировано Дальневосточным федеральным университетом и Правительством Приморского края на восьмом Восточном экономическом форуме. Для обеспечения размещения большего числа инновационных производств планируется строительство второй очереди Инновационно-производственного центра ДВФУ. Это расширит возможности технологических компаний для реализации их проектов, способствуя развитию технологического потенциала региона.

#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Международное сотрудничество#Азиатско-Тихоокеанский регион#Дальневосточный федеральный университет
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