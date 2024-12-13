ДВФУ укрепляет международные научно-исследовательские связи в сфере биомедицины

ДВФУ постоянно развивает собственные современные инфраструктурные возможности для научных исследований и разработок новых технологий в биомедицине. Так, ДВФУ первый в России запустил Школу биомедицины для развития инновационных и персонализированных методов лечения сложных заболеваний. А в сотрудничестве с правительством Приморского края университет в 2024 году на своей базе создал Инновационно-производственный центр (ИПЦ). Один из ключевых резидентов Центра — компания «Инноватика Дальнего Востока», которая занимается созданием технологии для in Vitro диагностики сахарного диабета.