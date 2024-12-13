ДВФУ укрепляет международные научно-исследовательские связи в сфере биомедицины

Posted 13 декабря, 05:01
Published 13 декабря, 05:01
Modified 13 декабря, 05:03
Updated 13 декабря, 05:03
ДВФУ постоянно развивает собственные современные инфраструктурные возможности для научных исследований и разработок новых технологий в биомедицине. Так, ДВФУ первый в России запустил Школу биомедицины для развития инновационных и персонализированных методов лечения сложных заболеваний. А в сотрудничестве с правительством Приморского края университет в 2024 году на своей базе создал Инновационно-производственный центр (ИПЦ). Один из ключевых резидентов Центра — компания «Инноватика Дальнего Востока», которая занимается созданием технологии для in Vitro диагностики сахарного диабета.
В рамках развития международных научно-исследовательских связей в сфере биомедицины компания i-Sens Co., Ltd. посетила площадку Инновационно-производственного центра и ключевые лаборатории Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ, где познакомилась с передовыми разработками в области генетики.
Представители зарубежной компании выразили желание развивать технологии для диагностики сахарного диабета совместно с компанией — резидентом ИПЦ «Инноватика Дальнего Востока» и учеными ДВФУ. Объединение международного научно-исследовательского потенциала позволит выйти на новый уровень в развитии высокотехнологичного бизнеса.
«Университет уделяет особое внимание развитию сотрудничества с высокотехнологичными компаниями. Мы можем объединить академический потенциал ДВФУ и передовой технологический опыт i-Sens Co., Ltd. и выйти на новые высокотехнологичные решения», — подчеркнула заместитель проректора по развитию ДВФУ Татьяна Шушарина.
Отметим, ДВФУ стремится стать международным центром исследований и разработок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и лидером России в области трансфера науки и технологий.
Создание Инновационно-производственного центра инициировано Дальневосточным федеральным университетом и Правительством Приморского края на восьмом Восточном экономическом форуме. Для обеспечения размещения большего числа инновационных производств планируется строительство второй очереди Инновационно-производственного центра ДВФУ. Это расширит возможности технологических компаний для реализации их проектов, способствуя развитию технологического потенциала региона.