«Единая Россия» включает участников СВО в партийное руководство

Posted 13 декабря, 17:54
Published 13 декабря, 17:54
Modified 13 декабря, 17:55
Updated 13 декабря, 17:55
Кириенко акцентировал внимание на важности помощи, которую бойцам оказывают члены «Единой России», региональные отделения и партийные активисты, выразив им благодарность. Он также отметил, что темпы поддержки не должны снижаться ни в коем случае. Об этом пишет mkset.ru.
Кроме того, он подчеркнул значимость сотрудничества партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и другими общественными организациями, оказывающими помощь семьям героев.
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев указал на главную задачу, сформулированную главой государства, — создание новой элиты в стране.
«Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к единому дню голосования — 2025. Еще более системно подойдем к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет еще больше», — сказал он.
По его мнению, получения статуса депутата недостаточно, крайне важно уметь эффективно использовать все доступные инструменты, работать с избирательными округами, собирать обращения граждан и профессионально защищать их интересы в законодательных органах.
Он добавил, что в процессе обновления руководящих структур партии в высший и генеральный советы будут включены участники СВО.
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул значимость гуманитарной работы партии по поддержке участников СВО. Он сообщил, что с начала специальной военной операции было направлено более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога также указал на необходимость организации обучения, реабилитации, а также досуговых и спортивных мероприятий для возвращающихся участников СВО.
Как сообщает сайт ER.RU, сенатор РФ, Герой России и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что для ветеранов СВО важно использовать ресурсы, предлагаемые «Единой Россией».
14 декабря «Единая Россия» проведёт XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия», в котором примут участие более 1000 делегатов со всех уголков страны.