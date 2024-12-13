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Posted 13 декабря, 17:54

Published 13 декабря, 17:54

Modified 13 декабря, 17:55

Updated 13 декабря, 17:55

«Единая Россия» включает участников СВО в партийное руководство

«Единая Россия» включает участников СВО в партийное руководство

13 декабря 2024, 17:54
Фото: ER.RU.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам дискуссионной площадки «Элита страны. Участники СВО — депутаты партии и государственные руководители». Он отметил роль партии «Единая Россия» в поддержке военнослужащих.

Кириенко акцентировал внимание на важности помощи, которую бойцам оказывают члены «Единой России», региональные отделения и партийные активисты, выразив им благодарность. Он также отметил, что темпы поддержки не должны снижаться ни в коем случае. Об этом пишет mkset.ru.

Кроме того, он подчеркнул значимость сотрудничества партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и другими общественными организациями, оказывающими помощь семьям героев.

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев указал на главную задачу, сформулированную главой государства, — создание новой элиты в стране.

«Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к единому дню голосования — 2025. Еще более системно подойдем к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет еще больше», — сказал он.

По его мнению, получения статуса депутата недостаточно, крайне важно уметь эффективно использовать все доступные инструменты, работать с избирательными округами, собирать обращения граждан и профессионально защищать их интересы в законодательных органах.

Он добавил, что в процессе обновления руководящих структур партии в высший и генеральный советы будут включены участники СВО.

Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул значимость гуманитарной работы партии по поддержке участников СВО. Он сообщил, что с начала специальной военной операции было направлено более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога также указал на необходимость организации обучения, реабилитации, а также досуговых и спортивных мероприятий для возвращающихся участников СВО.

Как сообщает сайт ER.RU, сенатор РФ, Герой России и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что для ветеранов СВО важно использовать ресурсы, предлагаемые «Единой Россией».

14 декабря «Единая Россия» проведёт XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия», в котором примут участие более 1000 делегатов со всех уголков страны.

#Общество
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