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Posted 13 декабря, 07:53

Published 13 декабря, 07:53

Modified 13 декабря, 07:55

Updated 13 декабря, 07:55

Город утопает во льду и мусоре? Прокуратура Приморья вмешалась в ситуацию в Находке

Город утопает во льду и мусоре? Прокуратура Приморья вмешалась в ситуацию в Находке

13 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Город
Прокуратура вынесла представление главе одного из городов Приморья. Из-за гололеда там не могли вывезти мусор с придомовых территорий.

Прокуратура Находки провела проверку по факту образования наледи на улице Комсомольской, где жители сообщали о небезопасных условиях для пешеходов и транспорта.

Прокурор Сергей Обухов совместно с главой округа Тимуром Магинским обсудили меры по устранению причин наледи.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе города.

В результате наледь быстро очистили, участок обработали противогололедными материалами. Прокуратура продолжает контролировать восстановление прав граждан.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ситуации, когда машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за льда во дворе дома.

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