Город утопает во льду и мусоре? Прокуратура Приморья вмешалась в ситуацию в Находке

Posted 13 декабря, 07:53
Published 13 декабря, 07:53
Modified 13 декабря, 07:55
Updated 13 декабря, 07:55
Прокуратура Находки провела проверку по факту образования наледи на улице Комсомольской, где жители сообщали о небезопасных условиях для пешеходов и транспорта.
Прокурор Сергей Обухов совместно с главой округа Тимуром Магинским обсудили меры по устранению причин наледи.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе города.
В результате наледь быстро очистили, участок обработали противогололедными материалами. Прокуратура продолжает контролировать восстановление прав граждан.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ситуации, когда машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за льда во дворе дома.