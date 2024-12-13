Холодный ветер перемен: мороз ниже -30°С захватывает Приморье

Posted 13 декабря, 02:39
Published 13 декабря, 02:39
Modified 13 декабря, 02:41
Updated 13 декабря, 02:41
Сегодня, 13 декабря, в регионе станет чуточку холоднее, чем вчера, сообщает «Примгидромет». Ночью с пятницы на субботу выхолаживание увеличится. Столбики термометров упадут до -33 °С. Дневные температуры 14 декабря сохранятся на уровне пятничных значений.
В воскресенье, 15 декабря, пройдет умеренный снег в разных районах края. Также в регионе усилится северо-западный ветер. Облачность поспособствует потеплению ночью, но днем станет прохладнее, чем в субботу.
Во Владивостоке осадки в небольших количествах ожидаются только в воскресенье. Температурный фон особо не поменяется. Единственное, в последний день недели ночь выдастся теплее, а день морознее, чем в субботу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется во второй декаде декабря в Приморском крае. «Зашифрованное послание» синоптиков удалось разгадать.