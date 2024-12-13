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Posted 13 декабря, 02:39

Published 13 декабря, 02:39

Modified 13 декабря, 02:41

Updated 13 декабря, 02:41

Сильные морозы и снегопад ожидаются в Приморском крае

Холодный ветер перемен: мороз ниже -30°С захватывает Приморье

13 декабря 2024, 02:39
Фото: 1MI.

Сильные морозы и снегопад ожидаются в Приморском крае

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Погода
Выходные соберут всю погодную палитру, — снег, ветер и «адские» морозы. Жителям Приморского края нужно подготовиться к суровой зиме.

Сегодня, 13 декабря, в регионе станет чуточку холоднее, чем вчера, сообщает «Примгидромет». Ночью с пятницы на субботу выхолаживание увеличится. Столбики термометров упадут до -33 °С. Дневные температуры 14 декабря сохранятся на уровне пятничных значений.

В воскресенье, 15 декабря, пройдет умеренный снег в разных районах края. Также в регионе усилится северо-западный ветер. Облачность поспособствует потеплению ночью, но днем станет прохладнее, чем в субботу.

Во Владивостоке осадки в небольших количествах ожидаются только в воскресенье. Температурный фон особо не поменяется. Единственное, в последний день недели ночь выдастся теплее, а день морознее, чем в субботу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется во второй декаде декабря в Приморском крае. «Зашифрованное послание» синоптиков удалось разгадать.

«Тайное послание» о погоде в декабре расшифровали в Приморье
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