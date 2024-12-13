Имитировать или нет: жителям Приморья предлагают заменить удовольствие

Posted 13 декабря, 01:55
Published 13 декабря, 01:55
Modified 13 декабря, 01:57
Updated 13 декабря, 01:57
Заменить красную икру, также как заменить секс невозможно — достойных аналогов просто не существует. Но диетологи пытаются «уговорить» жителей Приморья и Дальнего Востока переключить свое внимание с традиционного деликатеса на имитацию. Такое предложение жителей региона у моря не вдохновило — даже если будет дефицит и цены на красную икру подскочат до «небес», приморцы лучше перейдут на икру других рыб, чем будут есть какие-то желейные шарики.
Однако диетолог Нурия Дианова назвала несколько причин, почему имитированная красная и черная икра достойна внимания приморцев. Причина не только в низкой цене, но и пользе для здоровья. В 100 граммах такой икры всего около 50 килокалорий. А в составе полезные компоненты.
«Если вам удастся найти имитированную икру, которая без усилителей вкуса, это хорошо. Это первое. Есть чисто веганская, есть с рыбным коллагеном, с рыбьим жиром, что является ещё большим преимуществом, ещё большим плюсом в пользу этих компонентов. Плюс обе икры делаются на альгинатах, что в целом является полезным продуктом, практически некалорийным — это бурые водоросли», — отметила диетолог.
Жители Владивостока такую идею не поддержали, несмотря на уверения диетолога в пользе имитированной икры.
«Я бы отказался от такого предложения. В чем смысл имитации? По вкусу непохожа, пользы — никакой. Просто обмануть свой мозг, что ты ешь красную икру — такое себе. Я бы лучше купил красной рыбки в упаковке, нерки или кеты грамм 200-400 и сделал бы бутерброд с ней. И вкусно, и полезно», — отметил житель дальневосточной столицы Антон.
А вот другой диетолог Римма Мойсенко с мнением коллеги явно не согласна, и не считает имитированную икру полезной для здоровья. Она утверждает, что тот же альгинат натрия, который производится из морских водорослей, способен принести лишь большое количество натрия, хлористый кальций и красители как натуральные, так и искусственные.
А вот в настоящей икре, по ее словам, польза очевидна.
«В настоящей икре есть витамин А, Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, в составе которого все незаменимые аминокислоты. А вот икра имитированная, к сожалению, похвастаться на сегодняшний день этим не может: там ни белка, ни аминокислот, ни витаминов», — отметила эксперт.
Так что, есть натуральную икру — это полезно, хоть и не дешево. Мария из Владивостока на предложение заменить красную икру на имитацию предпочла бы вообще отказаться от этого деликатеса.
«Имитированную икру есть, живя у моря — себя не уважать. Я не такой уж и фанат красной икры, поэтому бы спокойно от неё отказалась», — отметила в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Мария.
«Вчера стояла в магазине у рыбного отдела и думала как раз над этим. Там была натуральная за 600 рублей баночка и имитированная за 100 рублей. В итоге я купила икру мойвы, она хоть натуральная. Жаба задавила купить красную, а жрать желе под видом красной икры я не хочу. Кстати, я такое желе сама могу сделать, там ничего сложного, только пипетка нужна или шприц», — рассказала еще одна жительница дальневосточной столицы Любовь.
Кстати, те же диетологи, ранее пропагандировавшие имитацию красной икры, «переобулись в полете» и уже предлагают от красной перейти на минтаевую. Мол, пусть не так красиво будет выглядеть на новогоднем столе, зато вкусная и явно полезная.
«Несмотря на „неяркий“ внешний вид, это полезный высокобелковый продукт. На новогодний стол я рекомендовала бы брать именно такую икру», — цитирует Нурию Дианову телеграм-канал РЫБФРОНТ.
И вообще, по ее словам, совсем необязательно, чтобы на праздничном столе обязательно был этот дорогой деликатес. Если у человека есть желчнокаменная болезнь, то красную и черную икру лучше совсем исключить. А здоровым людям не следует переедать.
Такие прогнозы дал вице-премьер Дмитрий Патрушев на днях. Он заявил, что дефицита красной икры в России не будет, однако цена может вырасти. При этом некоторые эксперты прогнозировали рост до 13 тысяч рублей за кило. Кстати, такой ценник наблюдался у некоторых продавцов деликатеса во Владивостоке этим летом, в начале лососевой путины. Но когда страсти по красной икре немного улеглись, цена стабилизировалась. Сегодня самое дорогое предложение в дальневосточной столицы — 9,5-10 тысяч рублей.
Рост цен на любимый приморцами деликатес связывают с плохими уловами рыбаков-дальневосточников. К началу декабря на Дальнем Востоке добыто 235 тысяч тонн лососей. Это меньше, чем по предварительному прогнозу на почти 100 тысяч тонн. А по прошлому году, так вообще более чем в два раза.
Прогнозы отраслевой науки, которая предвещала объемы улова на уровне 320 тысяч тонн, не сбылись из-за изменений температурных показателей. На территории морских акваторий, где обычно нагуливается лосось, отмечены температурные отклонения.
«Из-за температурных аномалий площадь пригодной для нагула лососей акватории снизилась на 36 процентов», — отмечают эксперты ВНИРО.
Теперь ученым предстоит составить прогноз на следующую «красную» путину, учитывая и климатический фактор. Каким будет улов будущего года, пока не ясно. Но, как видим, эксперты-диетологи, уже предлагают альтернативу россиянам — на случай, если дефицит красной икры все-таки будет.