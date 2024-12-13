Имитировать или нет: жителям Приморья предлагают заменить удовольствие

Такие прогнозы дал вице-премьер Дмитрий Патрушев на днях. Он заявил, что дефицита красной икры в России не будет, однако цена может вырасти. При этом некоторые эксперты прогнозировали рост до 13 тысяч рублей за кило. Кстати, такой ценник наблюдался у некоторых продавцов деликатеса во Владивостоке этим летом, в начале лососевой путины. Но когда страсти по красной икре немного улеглись, цена стабилизировалась. Сегодня самое дорогое предложение в дальневосточной столицы — 9,5-10 тысяч рублей.