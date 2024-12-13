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Posted 13 декабря, 01:55

Published 13 декабря, 01:55

Modified 13 декабря, 01:57

Updated 13 декабря, 01:57

Имитировать, а не наслаждаться предложили жителям Приморья

Имитировать или нет: жителям Приморья предлагают заменить удовольствие

13 декабря 2024, 01:55
Фото: Изображение Midjourney.

Имитировать, а не наслаждаться предложили жителям Приморья

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Эксперты предложили жителям Приморья, также, как и всем россиянам, заменить любимое удовольствие на имитированное. При чем здесь красная икра, и как реагируют на такие «неприличные» предложения приморцы, в материале «Восток-Медиа».

Заменить красную икру, также как заменить секс невозможно — достойных аналогов просто не существует. Но диетологи пытаются «уговорить» жителей Приморья и Дальнего Востока переключить свое внимание с традиционного деликатеса на имитацию. Такое предложение жителей региона у моря не вдохновило — даже если будет дефицит и цены на красную икру подскочат до «небес», приморцы лучше перейдут на икру других рыб, чем будут есть какие-то желейные шарики.

«Ты попробуй, это вкусно, словно лист жуешь капустный»

Однако диетолог Нурия Дианова назвала несколько причин, почему имитированная красная и черная икра достойна внимания приморцев. Причина не только в низкой цене, но и пользе для здоровья. В 100 граммах такой икры всего около 50 килокалорий. А в составе полезные компоненты.

«Если вам удастся найти имитированную икру, которая без усилителей вкуса, это хорошо. Это первое. Есть чисто веганская, есть с рыбным коллагеном, с рыбьим жиром, что является ещё большим преимуществом, ещё большим плюсом в пользу этих компонентов. Плюс обе икры делаются на альгинатах, что в целом является полезным продуктом, практически некалорийным — это бурые водоросли», — отметила диетолог.

Жители Владивостока такую идею не поддержали, несмотря на уверения диетолога в пользе имитированной икры.

«Я бы отказался от такого предложения. В чем смысл имитации? По вкусу непохожа, пользы — никакой. Просто обмануть свой мозг, что ты ешь красную икру — такое себе. Я бы лучше купил красной рыбки в упаковке, нерки или кеты грамм 200-400 и сделал бы бутерброд с ней. И вкусно, и полезно», — отметил житель дальневосточной столицы Антон.

Не вся «икра» одинаково полезна

А вот другой диетолог Римма Мойсенко с мнением коллеги явно не согласна, и не считает имитированную икру полезной для здоровья. Она утверждает, что тот же альгинат натрия, который производится из морских водорослей, способен принести лишь большое количество натрия, хлористый кальций и красители как натуральные, так и искусственные.

А вот в настоящей икре, по ее словам, польза очевидна.

«В настоящей икре есть витамин А, Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, в составе которого все незаменимые аминокислоты. А вот икра имитированная, к сожалению, похвастаться на сегодняшний день этим не может: там ни белка, ни аминокислот, ни витаминов», — отметила эксперт.

Так что, есть натуральную икру — это полезно, хоть и не дешево. Мария из Владивостока на предложение заменить красную икру на имитацию предпочла бы вообще отказаться от этого деликатеса.

«Имитированную икру есть, живя у моря — себя не уважать. Я не такой уж и фанат красной икры, поэтому бы спокойно от неё отказалась», — отметила в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Мария.
Фото: 1MI

«Лучше уж икра мойвы»

«Вчера стояла в магазине у рыбного отдела и думала как раз над этим. Там была натуральная за 600 рублей баночка и имитированная за 100 рублей. В итоге я купила икру мойвы, она хоть натуральная. Жаба задавила купить красную, а жрать желе под видом красной икры я не хочу. Кстати, я такое желе сама могу сделать, там ничего сложного, только пипетка нужна или шприц», — рассказала еще одна жительница дальневосточной столицы Любовь.

Кстати, те же диетологи, ранее пропагандировавшие имитацию красной икры, «переобулись в полете» и уже предлагают от красной перейти на минтаевую. Мол, пусть не так красиво будет выглядеть на новогоднем столе, зато вкусная и явно полезная.

«Несмотря на „неяркий“ внешний вид, это полезный высокобелковый продукт. На новогодний стол я рекомендовала бы брать именно такую икру», — цитирует Нурию Дианову телеграм-канал РЫБФРОНТ.

И вообще, по ее словам, совсем необязательно, чтобы на праздничном столе обязательно был этот дорогой деликатес. Если у человека есть желчнокаменная болезнь, то красную и черную икру лучше совсем исключить. А здоровым людям не следует переедать.

Дефицита нет, но цена вырастет

Такие прогнозы дал вице-премьер Дмитрий Патрушев на днях. Он заявил, что дефицита красной икры в России не будет, однако цена может вырасти. При этом некоторые эксперты прогнозировали рост до 13 тысяч рублей за кило. Кстати, такой ценник наблюдался у некоторых продавцов деликатеса во Владивостоке этим летом, в начале лососевой путины. Но когда страсти по красной икре немного улеглись, цена стабилизировалась. Сегодня самое дорогое предложение в дальневосточной столицы — 9,5-10 тысяч рублей.

Рост цен на любимый приморцами деликатес связывают с плохими уловами рыбаков-дальневосточников. К началу декабря на Дальнем Востоке добыто 235 тысяч тонн лососей. Это меньше, чем по предварительному прогнозу на почти 100 тысяч тонн. А по прошлому году, так вообще более чем в два раза.

Всему виной климат

Прогнозы отраслевой науки, которая предвещала объемы улова на уровне 320 тысяч тонн, не сбылись из-за изменений температурных показателей. На территории морских акваторий, где обычно нагуливается лосось, отмечены температурные отклонения.

«Из-за температурных аномалий площадь пригодной для нагула лососей акватории снизилась на 36 процентов», — отмечают эксперты ВНИРО.

Теперь ученым предстоит составить прогноз на следующую «красную» путину, учитывая и климатический фактор. Каким будет улов будущего года, пока не ясно. Но, как видим, эксперты-диетологи, уже предлагают альтернативу россиянам — на случай, если дефицит красной икры все-таки будет.

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