Картина дня в Приморье: взрыв над Находкой, пожар на дороге и сбитый человек

Posted 13 декабря, 11:01
Published 13 декабря, 11:01
Modified 13 декабря, 11:01
Updated 13 декабря, 11:01
Взрыв над Находкой
Жителей Находки предупреждают о том, что над городом прогремит взрыв. В пятницу горожанам стоит подготовиться: с 16 до 17 часов будет очень громко.
Пожар на дороге
Жесткая авария случилась по вине пьяного водителя в Приморском крае. Он вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. По словам очевидцев, обе машины загорелись.
Сбитый человек
Жесткий момент на дороге попал на камеру видеорегистратора в Уссурийске. Приморец перебегал дорогу, но угодил под машину. Удар был настолько сильный, что пострадавший взлетел в воздух и упал в нескольких метрах от места ДТП.