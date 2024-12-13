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Posted 13 декабря, 11:01

Published 13 декабря, 11:01

Modified 13 декабря, 11:01

Updated 13 декабря, 11:01

Картина дня в Приморье: взрыв над Находкой, пожар на дороге и сбитый человек

Картина дня в Приморье: взрыв над Находкой, пожар на дороге и сбитый человек

13 декабря 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Взрыв над Находкой

Жителей Находки предупреждают о том, что над городом прогремит взрыв. В пятницу горожанам стоит подготовиться: с 16 до 17 часов будет очень громко.

Три сигнала и взрыв прогремят над городом: жителям Находки стоит подготовиться
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Пожар на дороге

Жесткая авария случилась по вине пьяного водителя в Приморском крае. Он вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. По словам очевидцев, обе машины загорелись.

Пьяный водитель устроил пожар на трассе в Приморье — есть пострадавшие
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Сбитый человек

Жесткий момент на дороге попал на камеру видеорегистратора в Уссурийске. Приморец перебегал дорогу, но угодил под машину. Удар был настолько сильный, что пострадавший взлетел в воздух и упал в нескольких метрах от места ДТП.

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