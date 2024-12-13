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Posted 13 декабря, 03:25

Published 13 декабря, 03:25

Modified 16 декабря, 03:27

Updated 16 декабря, 03:27

Команда центра молодёжных инициатив Хабаровского края выиграла всероссийский конкурс

Команда центра молодёжных инициатив Хабаровского края выиграла всероссийский конкурс

13 декабря 2024, 03:25
Фото: Правительство Хабаровского края.
Команда краевого центра молодежных инициатив заняла первое место в номинации «Команда молодежного центра» в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» Всероссийского конкурса профессионального мастерства для руководителей и команд, реализующих молодежную политику.

Итоги конкурса подвели накануне в мастерской управления «Сенеж».

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, конкурс профессионального мастерства — это федеральная площадка, дающая возможность всем сотрудникам компаний и ведомств, работающих с молодежью, показать уровень своих компетенций, обменяться лучшими практиками, присоединиться к экспертному сообществу, а также получить поддержку и признание своих профессиональных достижений.

— За звание лучших боролись 150 профессионалов из 50 регионов страны, которые успешно прошли заочные испытания. Хабаровский край представляли сотрудники двух учреждений: краевого центра молодежных инициатив из Хабаровска и Дома молодежи из Комсомольска-на-Амуре. Первое место занял краевой центр молодежных инициатив, от которого выступали генеральный директор учреждения Игорь Сим и его заместители Юлия Мяготина и Николай Рожков, — рассказали в комитете.

В ведомстве уточнили, что конкурс проходил в два этапа. Во время заочного участники выполняли тестовые задания, решали профессиональные кейсы, описывали технологии и модели работы. Итоговые очные испытания финального этапа включали решения кейсов, защиту индивидуальных планов развития и деловые игры.

Напомним, Всероссийская премия молодежных достижений «Время молодых» учреждена Федеральным агентством по делам молодежи. Ее цель — признать и поддержать на всероссийском уровне выдающиеся заслуги молодежи, выявить и поощрить лучших представителей профессионального сообщества, работающих в сфере молодежной политики.

#Хабаровский край
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