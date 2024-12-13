Комфортный проезд к домам в Первомайском районе Владивостока обеспечат к концу года

В администрации Владивостока отмечают: да, недовольство горожан понять можно. Но ведь трубы менялись не просто так! Они были изношены почти на 100 процентов и каждый год на этих участках происходили аварии во время отопительного сезона. А после ремонта — статистика говорит сама за себя! — уже заметно существенное снижение числа аварий на этом участке. Ну и в том, что комфортный проезд и проход восстановят, сомневаться не стоит.