Комфортный проезд к домам в Первомайском районе Владивостока обеспечат к концу года

Posted 13 декабря, 00:38
Published 13 декабря, 00:38
Modified 13 декабря, 00:40
Updated 13 декабря, 00:40
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в Первомайском районе в 2024 году был проведён масштабный ремонт теплосетей (эту работу администрация краевого центра планомерно выполняет уже третий год, ведь коммунальные сети города были изрядно изношены и нуждались в замене). Увы, это означало, что у некоторых домов и на придомовых территориях рабочим пришлось вести земляные работы, чтобы добраться до труб. И да, не везде жильцам было удобно подходить к подъездам.
Сейчас, когда ремонт завершён, бригады специалистов взялись за восстановление комфортного прохода и проезда — и завершат работы до конца декабря.
В частности, предстоит закрыть все лотки и провести обратную засыпку траншей. Асфальт на местах проведения работ будет уложен весной 2025 года, как только позволит погода. Все адреса уже внесены в список на асфальтирование в первоочередном порядке — по заданию главы города Константина Шестакова.
Заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский побывал на нескольких точках, где ведутся работы: Новожилова, 2-й Строительной, 3-й Строительной, Никифорова, Сафонова, 40 лет ВЛКСМ. Бригады подрядной организации ООО «ПК Сибэнергомаш», выигравшей тендер, заменили более 20 километров старых труб на новые, провели гидроизоляцию и смонтировали тепловые камеры. Сейчас над восстановлением проезда и проведением работ по благоустройству трудятся 30 единиц специализированной техники и более 40 рабочих.
— Мы получаем обращения горожан о том, что ремонт вызывает неудобства. В частности, есть сложности с проходами к некоторым жилым домам. Подрядная организация нарушила обязательства и вовремя не завершила работы. Поэтому ведется претензионная работа. Сейчас основная задача — завершить работы в кратчайшие сроки. Буду контролировать ситуацию регулярно, — подчеркнул Роман Чернявский.
В администрации Владивостока отмечают: да, недовольство горожан понять можно. Но ведь трубы менялись не просто так! Они были изношены почти на 100 процентов и каждый год на этих участках происходили аварии во время отопительного сезона. А после ремонта — статистика говорит сама за себя! — уже заметно существенное снижение числа аварий на этом участке. Ну и в том, что комфортный проезд и проход восстановят, сомневаться не стоит.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведётся ремонт пешеходной аллеи во Владивостоке.