Люди спровоцировали интерес: что притягивает хищника на дачных участках Приморья?

Posted 13 декабря, 06:20
Published 13 декабря, 06:20
Modified 13 декабря, 06:22
Updated 13 декабря, 06:22
По данным из новых медиа, амурский тигр продолжает захаживать во Врангель. Любопытные приморцы не упускают возможности снять на видео крупного хищника и даже поболтать с ним, на что зверь отвечает не особо доброжелательно.
К сожалению, на фоне ажиотажа рождается множество слухов о краснокнижной кошке. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы узнать из первых уст, как же на самом деле обстоят дела с незваным гостем.
По словам специалиста, ситуация не изменилась. Во Врангель тигр не заходил, но он наведывается на дачи приморцев. Стоит отметить, что жители региона отчасти сами сделали СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества — прим. ред.) «лакомым кусочком» для хищника.
«В основном он охотится на беспризорных собак. Люди летом на дачах заводят собак, а зимой на произвол судьбы оставляют», — подчеркнул Сергей Арамилев.
Беспомощные собаки стали легкими целями для тигра. Более того, поимку животного затрудняет отсутствие снега. Сотрудники Охотнадзора работают, но брошенные «хвостики» осложняют задачу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что впервые хозяина тайги заметили вблизи Врангеля в ноябре. Однако скрытность зверя и отсутствие снега негативно отражаются на поисках когтистого полосатика.