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Posted 13 декабря, 03:13

Published 13 декабря, 03:13

Modified 13 декабря, 03:15

Updated 13 декабря, 03:15

Мужчина зарубил мачете некровного родственника в Приморском крае

Мачете судьбы: пасынок наказал отчима за безуспешные поиски выпивки в Приморье

13 декабря 2024, 03:13
Фото: 1MI.

Мужчина зарубил мачете некровного родственника в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморском крае семейные алкогольные посиделки трагично закончились после того, как один из собутыльников предал товарища, напившись в другом месте.

По данным объединенной пресс-службы региональной судебной системы, в Ольгинском районе мужчина терпеливо ждал отчима с выпивкой, но некровный родственник вернулся домой в состоянии нестояния без алкогольных напитков. Приморец заявил, что не нашел спиртного. Однако пасынок не поверил ему и решил продемонстрировать свое недоверие жестоким способом, — он ударил отчима мачете. Удар пришелся в голень. В результате инцидента потерпевший умер на месте.

Убийце назначили наказание — семь лет колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить материальный ущерб сестре погибшего в размере 93 100 рублей и моральную компенсацию 1 000 000 рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, однако Приморский краевой суд счел приговор законным и обоснованным», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае мужчина убил отчима, но решил инсценировать несчастный случай.

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