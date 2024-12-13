Мачете судьбы: пасынок наказал отчима за безуспешные поиски выпивки в Приморье

По данным объединенной пресс-службы региональной судебной системы, в Ольгинском районе мужчина терпеливо ждал отчима с выпивкой, но некровный родственник вернулся домой в состоянии нестояния без алкогольных напитков. Приморец заявил, что не нашел спиртного. Однако пасынок не поверил ему и решил продемонстрировать свое недоверие жестоким способом, — он ударил отчима мачете. Удар пришелся в голень. В результате инцидента потерпевший умер на месте.