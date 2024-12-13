Мачете судьбы: пасынок наказал отчима за безуспешные поиски выпивки в Приморье

Posted 13 декабря, 03:13
Published 13 декабря, 03:13
Modified 13 декабря, 03:15
Updated 13 декабря, 03:15
По данным объединенной пресс-службы региональной судебной системы, в Ольгинском районе мужчина терпеливо ждал отчима с выпивкой, но некровный родственник вернулся домой в состоянии нестояния без алкогольных напитков. Приморец заявил, что не нашел спиртного. Однако пасынок не поверил ему и решил продемонстрировать свое недоверие жестоким способом, — он ударил отчима мачете. Удар пришелся в голень. В результате инцидента потерпевший умер на месте.
Убийце назначили наказание — семь лет колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить материальный ущерб сестре погибшего в размере 93 100 рублей и моральную компенсацию 1 000 000 рублей.
«Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, однако Приморский краевой суд счел приговор законным и обоснованным», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае мужчина убил отчима, но решил инсценировать несчастный случай.