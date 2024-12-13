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Posted 13 декабря, 08:12

Published 13 декабря, 08:12

Modified 13 декабря, 08:14

Updated 13 декабря, 08:14

Страшная авария произошла в пригороде Владивостока

Машину разворотило, рядом носилки: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

13 декабря 2024, 08:12
Фото: vostokmedia.com.

Страшная авария произошла в пригороде Владивостока

Сюжет
МЧС
Во Владивостоке на Маковского произошло жесткое ДТП. «Микрик» буквально раскрошило в столкновении. По словам очевидцев, инцидент не обошелся без жертв.

В пригороде дальневосточной столице около «Фетисов-Арены» случилось страшное дорожное происшествие. На месте инцидента стоит маршрутка, которая врезалась в леерное ограждение, неподалеку расположился разбитый микроавтобус.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, силовики и скорая помощь. Также очевидцы сообщают, что около изувеченного микрика лежат носилки, предположительно, с телом, запакованным в пакет. Не исключено, что авария не обошлась без жертв.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшное ДТП случилось в Уссурийске. Легковушка на высокой скорости сбила пешехода, который перебегал дорогу на Краснознаменной.

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