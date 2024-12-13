Машину разворотило, рядом носилки: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

Posted 13 декабря, 08:12
Published 13 декабря, 08:12
Modified 13 декабря, 08:14
Updated 13 декабря, 08:14
В пригороде дальневосточной столице около «Фетисов-Арены» случилось страшное дорожное происшествие. На месте инцидента стоит маршрутка, которая врезалась в леерное ограждение, неподалеку расположился разбитый микроавтобус.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, силовики и скорая помощь. Также очевидцы сообщают, что около изувеченного микрика лежат носилки, предположительно, с телом, запакованным в пакет. Не исключено, что авария не обошлась без жертв.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшное ДТП случилось в Уссурийске. Легковушка на высокой скорости сбила пешехода, который перебегал дорогу на Краснознаменной.