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Posted 13 декабря, 04:09

Published 13 декабря, 04:09

Modified 13 декабря, 04:11

Updated 13 декабря, 04:11

Похолодание до -35°С и сильный ветер напомнят о суровой зиме в Приморском крае

Морозы бьют рекорды: аномальные декабрьские холода нанесут удар по Приморью

13 декабря 2024, 04:09
Фото: Изображение Midjourney.

Похолодание до -35°С и сильный ветер напомнят о суровой зиме в Приморском крае

Сюжет
Погода
Некоторые районы Приморского края не замело снегом, несмотря на середину декабря. Однако дыхание зимы ощущается более, чем отчетливо. Совсем скоро трескучие морозы вновь наведаются в регион.

На следующей неделе в регионе будет преимущественно без осадков, сообщает «Примгидромет». Только в понедельник, 16 декабря, пройдет небольшой снег в центральных районах. Ночные температуры составят -9 — -30 °С. Днем воздух прогреется до -2 °С.

Во вторник и среду Приморье ощутит похолодание. 17 декабря показатели термометров упадут вниз на 1 — 4 градуса, в сравнении с понедельником. А в ночь на среду морозы достигнут рекордных значений в этом году — -35 °С.

«Температурный режим установится ниже климатических значений для этого времени года», — отметили синоптики.

Во Владивостоке ожидается холодная погода и сильный ветер. Минимальные температуры составят -10 — -14 °С, а максимальные — -4 — -9 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ближайшие выходные выдадутся морозными в Приморском крае. Кое-где столбики термометров покажут -33 градуса по Цельсию.

Холодный ветер перемен: мороз ниже -30°С захватывает Приморье
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