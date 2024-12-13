Морозы бьют рекорды: аномальные декабрьские холода нанесут удар по Приморью

Posted 13 декабря, 04:09
Published 13 декабря, 04:09
Modified 13 декабря, 04:11
Updated 13 декабря, 04:11
На следующей неделе в регионе будет преимущественно без осадков, сообщает «Примгидромет». Только в понедельник, 16 декабря, пройдет небольшой снег в центральных районах. Ночные температуры составят -9 — -30 °С. Днем воздух прогреется до -2 °С.
Во вторник и среду Приморье ощутит похолодание. 17 декабря показатели термометров упадут вниз на 1 — 4 градуса, в сравнении с понедельником. А в ночь на среду морозы достигнут рекордных значений в этом году — -35 °С.
«Температурный режим установится ниже климатических значений для этого времени года», — отметили синоптики.
Во Владивостоке ожидается холодная погода и сильный ветер. Минимальные температуры составят -10 — -14 °С, а максимальные — -4 — -9 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ближайшие выходные выдадутся морозными в Приморском крае. Кое-где столбики термометров покажут -33 градуса по Цельсию.