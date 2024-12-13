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Posted 13 декабря, 05:20

Published 13 декабря, 05:20

Modified 13 декабря, 05:22

Updated 13 декабря, 05:22

Мощное пламя перекинулось на баню и машину: солдаты помогли огнеборцам в Приморье

Мощное пламя перекинулось на баню и машину: солдаты помогли огнеборцам в Приморье

13 декабря 2024, 05:20
Фото: primgochs.
Сюжет
Пожар
Жуткий пожар вспыхнул в одном из сел Приморского края. Пламя «расползлось» по двору частного дома, — огонь охватил пристройку и машину.

Солдаты из военной части помогли сотрудникам МинГОЧС потушить пожар в Партизанском округе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Огнеборцы прибыли в село Владимиро-Александровское, где загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя охватило не только часть жилища, но и рядом стоящие баню и автомобиль.

Чтобы оперативно ликвидировать огонь, который распространился на 80 квадратных метрах, задействовали солдат из местной военной части. В борьбе с пожаром приняли участие семь человек.

Фото: primgochs

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице загорелся лодочный кооператив. Вместе с ним вспыхнули и пристройки, который были приспособлены для проживания.

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