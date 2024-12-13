Мощное пламя перекинулось на баню и машину: солдаты помогли огнеборцам в Приморье

Posted 13 декабря, 05:20
Published 13 декабря, 05:20
Modified 13 декабря, 05:22
Updated 13 декабря, 05:22
Солдаты из военной части помогли сотрудникам МинГОЧС потушить пожар в Партизанском округе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Огнеборцы прибыли в село Владимиро-Александровское, где загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя охватило не только часть жилища, но и рядом стоящие баню и автомобиль.
Чтобы оперативно ликвидировать огонь, который распространился на 80 квадратных метрах, задействовали солдат из местной военной части. В борьбе с пожаром приняли участие семь человек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице загорелся лодочный кооператив. Вместе с ним вспыхнули и пристройки, который были приспособлены для проживания.