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Posted 13 декабря, 01:29

Published 13 декабря, 01:29

Modified 13 декабря, 01:31

Updated 13 декабря, 01:31

«Не гоняйте, пацаны»: в Приморье разбился удивительный гость кампуса ДВФУ — видео

«Не гоняйте, пацаны»: в Приморье разбился удивительный гость кампуса ДВФУ — видео

13 декабря 2024, 01:29
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Животные
Из ДВФУ прилетела грустная весть, — утро в кампусе началось с потерь. Нежданная гостья составила компанию молодым людям, затем внезапно скончалась из-за собственной беспечности.

Студенты Дальневосточного федерального университета поделились необычным гостем, который устроил настоящие гонки. Летучая мышь резво летала по одному из корпусов вуза, впечатляя учащихся.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Однако веселое представление закончилось весьма неожиданно и даже печально. Рукокрылое создание, предположительно, врезалось в дверь, после чего упало замертво. Сначала животное подавало признаки жизни, но, по словам автора видео, до конца оправиться маленькому «вампирчику» не удалось.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летучая мышь залетела в студенческое общежитие в Приморском крае. Судя по всему, «кровосос» решил погреться, ведь на улице декабрь.

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