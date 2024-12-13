«Не гоняйте, пацаны»: в Приморье разбился удивительный гость кампуса ДВФУ — видео

Posted 13 декабря, 01:29
Published 13 декабря, 01:29
Modified 13 декабря, 01:31
Updated 13 декабря, 01:31
Студенты Дальневосточного федерального университета поделились необычным гостем, который устроил настоящие гонки. Летучая мышь резво летала по одному из корпусов вуза, впечатляя учащихся.
Однако веселое представление закончилось весьма неожиданно и даже печально. Рукокрылое создание, предположительно, врезалось в дверь, после чего упало замертво. Сначала животное подавало признаки жизни, но, по словам автора видео, до конца оправиться маленькому «вампирчику» не удалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летучая мышь залетела в студенческое общежитие в Приморском крае. Судя по всему, «кровосос» решил погреться, ведь на улице декабрь.