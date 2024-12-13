«Не гоняйте, пацаны»: в Приморье разбился удивительный гость кампуса ДВФУ — видео

Однако веселое представление закончилось весьма неожиданно и даже печально. Рукокрылое создание, предположительно, врезалось в дверь, после чего упало замертво. Сначала животное подавало признаки жизни, но, по словам автора видео, до конца оправиться маленькому «вампирчику» не удалось.