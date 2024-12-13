vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 05:13

Published 13 декабря, 05:13

Modified 13 декабря, 05:15

Updated 13 декабря, 05:15

Огромную сумму денег в валюте пытались вывезти из Приморья

Огромную сумму денег в валюте пытались вывезти из Приморья

13 декабря 2024, 05:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Таможня
У туристки, которая собиралась лететь из Владивостока в одну из стран Азии, нашли огромную сумму денег. За незадекларированные денежные средства женщину ждет подписка о невыезде.

В Международном аэропорту Владивостока пресекли попытку контрабанды 90 тысяч долларов США.

36-летнюю жительницу Приморского края была задержали сотрудники таможни во время контроля, когда у нее обнаружили незадекларированные денежные средства.

Следствие установило, что женщина, зная о правилах оформления наличных, намеревалась улететь в одну из азиатских стран без подачи декларации.

В отношении несостоявшейся туристки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, материалы направили в суд.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о контрабанде крупной партии трепанга из Приморского края.

Иностранка организовала контрабанду трепанга на 1 млн из Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Воров стали искать по татуировкам в ПриморьеНичего святого: водитель не пропускал скорую, пока не приехала полиция в ПриморьеТрасса заблокирована, пробка тянется на километры: движение осложнено во Владивостоке
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Таможня#Деньги#Контрабанда#Азия#Приморский край#Приморье#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика