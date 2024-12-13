Огромную сумму денег в валюте пытались вывезти из Приморья

Posted 13 декабря, 05:13
Published 13 декабря, 05:13
Modified 13 декабря, 05:15
Updated 13 декабря, 05:15
В Международном аэропорту Владивостока пресекли попытку контрабанды 90 тысяч долларов США.
36-летнюю жительницу Приморского края была задержали сотрудники таможни во время контроля, когда у нее обнаружили незадекларированные денежные средства.
Следствие установило, что женщина, зная о правилах оформления наличных, намеревалась улететь в одну из азиатских стран без подачи декларации.
В отношении несостоявшейся туристки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, материалы направили в суд.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о контрабанде крупной партии трепанга из Приморского края.