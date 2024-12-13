Пострадало 12 500 домов: Вячеслав Квон лично контролирует ремонт водопровода в Артеме

Сейчас без коммунальной услуги остаются около 2 500 многоэтажек и 10 500 домов в частных секторах. Глава Артема попросил местных жителей набраться терпения, ведь муниципальные службы делают все возможное, чтобы поскорее восстановить подачу воды.