Пострадало 12 500 домов: Вячеслав Квон лично контролирует ремонт водопровода в Артеме

Posted 12 декабря, 23:32
Published 12 декабря, 23:32
Modified 13 декабря, 00:01
Updated 13 декабря, 00:01
В Артеме, трех селах, — Кневичи, Суражевка, Кролевцы, — и двух территориальных управлениях, — Заводской, Угловое, — отключили водоснабжение из-за аварии на сетях, которая случилась минувшей ночью. Глава муниципалитета Вячеслав Квон лично контролирует ремонтные работы.
Мэр поделился обстановкой около полуночи, а также поведал о текущей ситуации ранним утром.
«Сейчас в месте порыва бригада Водоканала откачивает воду и производит сварочные работы. Планируем закончить в течение трех-четырех часов. После чего в течение нескольких часов будет происходить заполнение системы водой. Восстановление водоснабжения планируется во второй половине дня», — подчеркнул Вячеслав Квон.
Сейчас без коммунальной услуги остаются около 2 500 многоэтажек и 10 500 домов в частных секторах. Глава Артема попросил местных жителей набраться терпения, ведь муниципальные службы делают все возможное, чтобы поскорее восстановить подачу воды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под чутким контролем губернатора Олега Кожемяко энергоснабжение восстановили в трех районах Приморского края.