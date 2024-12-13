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Posted 12 декабря, 23:32

Published 12 декабря, 23:32

Modified 13 декабря, 00:01

Updated 13 декабря, 00:01

Пострадало 12 500 домов: Вячеслав Квон лично контролирует ремонт водопровода в Артеме

Пострадало 12 500 домов: Вячеслав Квон лично контролирует ремонт водопровода в Артеме

12 декабря 2024, 23:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Водоканал
В Артемовском округе произошло аварийное отключение водоснабжения. Восстановительные работы проходят под чутким контролем главы муниципалитета Вячеслава Квона.

В Артеме, трех селах, — Кневичи, Суражевка, Кролевцы, — и двух территориальных управлениях, — Заводской, Угловое, — отключили водоснабжение из-за аварии на сетях, которая случилась минувшей ночью. Глава муниципалитета Вячеслав Квон лично контролирует ремонтные работы.

Мэр поделился обстановкой около полуночи, а также поведал о текущей ситуации ранним утром.

«Сейчас в месте порыва бригада Водоканала откачивает воду и производит сварочные работы. Планируем закончить в течение трех-четырех часов. После чего в течение нескольких часов будет происходить заполнение системы водой. Восстановление водоснабжения планируется во второй половине дня», — подчеркнул Вячеслав Квон.

Сейчас без коммунальной услуги остаются около 2 500 многоэтажек и 10 500 домов в частных секторах. Глава Артема попросил местных жителей набраться терпения, ведь муниципальные службы делают все возможное, чтобы поскорее восстановить подачу воды.

Видео: kwonvyacheslav.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под чутким контролем губернатора Олега Кожемяко энергоснабжение восстановили в трех районах Приморского края.

Под чутким контролем Олега Кожемяко: свет оперативно вернули в 3-х районах Приморья
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