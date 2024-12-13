Пьяный водитель устроил пожар на трассе в Приморье — есть пострадавшие

Posted 13 декабря, 04:33
Published 13 декабря, 04:33
Modified 13 декабря, 04:35
Updated 13 декабря, 04:35
В Находке произошла серьезная авария с участием пьяного водителя, который на автомобиле без документов вылетел на встречную полосу и врезался в универсал.
Инцидент произошел на Находкинском проспекте, в результате столкновения оба автомобиля загорелись. Кадры с места происшествия появились в сети.
Госпитализированы четыре человека — по два из каждого автомобиля.
Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия. Виновнику аварии грозит лишение прав и значительный штраф.
Оба автомобиля отправили на специальную стоянку для дальнейшего разбирательства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о любителе пьяной езды из Приморья, которого ждет жесткое наказание.