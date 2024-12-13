Пьяный водитель устроил пожар на трассе в Приморье — есть пострадавшие

Нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу в Приморье, автомобиль загорелся

Сюжет Штраф

Жесткая авария случилась по вине пьяного водителя в Приморском крае. Он вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. По словам очевидцев, обе машины загорелись.