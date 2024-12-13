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Posted 13 декабря, 04:33

Published 13 декабря, 04:33

Modified 13 декабря, 04:35

Updated 13 декабря, 04:35

Нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу в Приморье, автомобиль загорелся

Пьяный водитель устроил пожар на трассе в Приморье — есть пострадавшие

13 декабря 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney.

Нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу в Приморье, автомобиль загорелся

Сюжет
Штраф
Жесткая авария случилась по вине пьяного водителя в Приморском крае. Он вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. По словам очевидцев, обе машины загорелись.

В Находке произошла серьезная авария с участием пьяного водителя, который на автомобиле без документов вылетел на встречную полосу и врезался в универсал.

Инцидент произошел на Находкинском проспекте, в результате столкновения оба автомобиля загорелись. Кадры с места происшествия появились в сети.

Видео: vlad_ork.

Госпитализированы четыре человека — по два из каждого автомобиля.

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия. Виновнику аварии грозит лишение прав и значительный штраф.

Оба автомобиля отправили на специальную стоянку для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о любителе пьяной езды из Приморья, которого ждет жесткое наказание.

Любителя пьяной езды жестко накажут в Приморье
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