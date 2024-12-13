Разрешение на отлов получено: решена судьба тигра, бродящего вблизи села Барабаш

Если усатый-полосатый хищник не покинул окрестности села и будет отловлен, его направят в Центр реабилитации диких животных. Специалисты выяснят, не травмировано ли животное, не больно ли. Если такие признаки будут обнаружены, тигр пройдет курс лечения. Ну, а если с ним всё в порядке, то он просто отправится на ПМЖ в другой район Приморья.