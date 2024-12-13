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Posted 13 декабря, 07:08

Published 13 декабря, 07:08

Modified 13 декабря, 07:10

Updated 13 декабря, 07:10

Тигра, бродящего вблизи села в Приморском крае, отловят и проверят его здоровье

Разрешение на отлов получено: решена судьба тигра, бродящего вблизи села Барабаш

13 декабря 2024, 07:08
Фото: amurleo_land.

Тигра, бродящего вблизи села в Приморском крае, отловят и проверят его здоровье

Сюжет
Тигр
Специалисты охотнадзора Приморского края совместно с сотрудниками национального парка «Земля леопарда» займутся отловом тигра, бродящего вблизи села Барабаш. Разрешение Росприроднадзора на отлов получено.

В пресс-службе национального парка рассказали: после поступления сообщений о том, что рядом с селом бродит тигр, специалисты выехали на место. Осмотр следов подтвердил присутствие взрослого самца тигра. Зафиксированы случаи нападения на собак. Не исключено, что хищник покинул территорию, но на случай повторных выходов эксперты готовятся к изъятию тигра.

— В селе установлены фотоловушки, ведётся постоянный мониторинг ситуации, — отметили в пресс-службе «Земли леопарда».

Если усатый-полосатый хищник не покинул окрестности села и будет отловлен, его направят в Центр реабилитации диких животных. Специалисты выяснят, не травмировано ли животное, не больно ли. Если такие признаки будут обнаружены, тигр пройдет курс лечения. Ну, а если с ним всё в порядке, то он просто отправится на ПМЖ в другой район Приморья.

Напоминаем, что в случае появления хищника на территории населённого пункта в первую очередь необходимо обратиться в полицию. При обнаружении следов тигра в селе нужно обратиться в охотнадзор +7 (423) 239-09-90. Информация о появлении хищника в селе дополнительно принимается на номер оперативного дежурного «Земли леопарда» по тел. +7 (423) 315-41-21.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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