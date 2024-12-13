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Posted 13 декабря, 03:37

Published 13 декабря, 03:37

Modified 13 декабря, 03:39

Updated 13 декабря, 03:39

Скандал с гуманоидом, который оскорбил чувства верующих в Приморье, осветили в Москве

Скандал с гуманоидом, который оскорбил чувства верующих в Приморье, осветили в Москве

13 декабря 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Арт-объект
Представитель православной общины Дальнегорска высказал недовольство после того, как в городе установили арт-объект в виде гуманоида и летающей тарелки. О ситуации написали в московской газете.

В Дальнегорске возникла ситуация, вызвавшая недовольство некоторых местных жителей. Около автовокзала города установили статуи инопланетянина и летающей тарелки из советского фантастического мультфильма. Представители местной православной общины отметили, что фигура оскорбляет чувства верующих.

Гуманоид и НЛО на сопке в Дальнегорске оскорбили чувства верующих в Приморье
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Представитель православных христиан обратился в администрацию города с просьбой снести арт-объект в виде пришельца, который, по его мнению, оскорбляет чувства православных христиан. Священник заявил, что скульптура выглядит как «демоническое существо» и неуместна в месте, где ежегодно проходят крестные ходы и молебны.

Ситуацию осветили московские газеты. Журналисты подчеркивают, что подобные художественные решения могут вызывать общественное недовольство и споры о границах искусства и религии.

Фото: report_dalnegorsk

Жителей Дальнегорска удивило, что внимание к их городу привлек скандал, вызванный скульптурами в общественном пространстве. Под публикациями с обсуждением арт-объектов множество комментариев:

«Если арт-объект установили, значит это богоугодное дело»;
«Людям нравится, детям очень нравится! Что в этом плохого? Безобидный персонаж, мультяшный»;
«Не нужно, пожалуйста, сносить», — пишут жители города в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другой скульптуре, которая также вызвала недовольство некоторых жителей Дальнегорска.

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