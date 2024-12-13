Скандал с гуманоидом, который оскорбил чувства верующих в Приморье, осветили в Москве

Представитель православных христиан обратился в администрацию города с просьбой снести арт-объект в виде пришельца, который, по его мнению, оскорбляет чувства православных христиан. Священник заявил, что скульптура выглядит как «демоническое существо» и неуместна в месте, где ежегодно проходят крестные ходы и молебны.