Сладости для радости: 186 тысяч юных приморцев получат подарки от губернатора

Posted 13 декабря, 05:15
Published 13 декабря, 05:15
Modified 13 декабря, 05:17
Updated 13 декабря, 05:17
Глава Приморья Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале опубликовал милое и такое предновогоднее видео: как формируют сладкие подарки для маленьких приморцев — всего их получат более 186 тысяч ребят по всему краю.
— Новогодние подарки будут доставлены во все муниципалитеты края до 23 декабря. Их получат все малыши от трех лет, школьники с первого по четвертый класс, а также дети, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения в период зимних праздников, — отметил губернатор Приморского края.
А шесть тысяч подарков от приморского Деда Мороза уже улетели в Торез в ДНР — город, над которым Приморский край взял шефство и который недавно стал побратимом нашего Артёма. Вот удивятся дети Тореза шоколаду с морской капустой, и как же им будет вкусно!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой подарок можно сделать ребенку на новый год.