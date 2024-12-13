Сладости для радости: 186 тысяч юных приморцев получат подарки от губернатора

А шесть тысяч подарков от приморского Деда Мороза уже улетели в Торез в ДНР — город, над которым Приморский край взял шефство и который недавно стал побратимом нашего Артёма. Вот удивятся дети Тореза шоколаду с морской капустой, и как же им будет вкусно!