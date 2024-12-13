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Posted 13 декабря, 05:15

Published 13 декабря, 05:15

Modified 13 декабря, 05:17

Updated 13 декабря, 05:17

186 тысяч подарков от губернатора получат дети в Приморском крае

Сладости для радости: 186 тысяч юных приморцев получат подарки от губернатора

13 декабря 2024, 05:15
Фото: 1MI.

186 тысяч подарков от губернатора получат дети в Приморском крае

Сюжет
Дети
Сладкими подарками от губернатора Приморского края Олега Кожемяко насладятся 186 тысяч юных жителей края. Мало того, конфеты с берегов Японского моря отправятся в далёкий, но такой родной нашему краю город Торез в ДНР.

Глава Приморья Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале опубликовал милое и такое предновогоднее видео: как формируют сладкие подарки для маленьких приморцев — всего их получат более 186 тысяч ребят по всему краю.

— Новогодние подарки будут доставлены во все муниципалитеты края до 23 декабря. Их получат все малыши от трех лет, школьники с первого по четвертый класс, а также дети, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения в период зимних праздников, — отметил губернатор Приморского края.
Видео: kozhemiakoofficial.

А шесть тысяч подарков от приморского Деда Мороза уже улетели в Торез в ДНР — город, над которым Приморский край взял шефство и который недавно стал побратимом нашего Артёма. Вот удивятся дети Тореза шоколаду с морской капустой, и как же им будет вкусно!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой подарок можно сделать ребенку на новый год.

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#Новости#Видео#Дети#Владивосток#Олег Кожемяко#Приморский край#Подарки#Сладкие подарки
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