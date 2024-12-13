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Posted 13 декабря, 08:45

Published 13 декабря, 08:45

Modified 13 декабря, 08:45

Updated 13 декабря, 08:45

Теперь нет преград для большегрузов: новый мост появился в районе Артём ГРЭС

Теперь нет преград для большегрузов: новый мост появился в районе Артём ГРЭС

13 декабря 2024, 08:45
Фото: Телеграм-канал Олега Кожемяко.
Сюжет
Мост
В районе Артём ГРЭС открылся новый мост, который теперь позволяет проезжать не только легковым автомобилям, но и пассажирским автобусам и большегрузам.

Ранее старый мост находился в аварийном состоянии, и фуры с грузами не могли по нему проезжать. Это создавало риск обрушения моста под весом тяжёлых автомобилей. Теперь новая переправа на 19-м километре трассы Артём — Находка безопасно пропускает многотонные машины.

«Это очень важно для автомобильной дороги, ведущей к нескольким морским портам Приморья», — отметил представитель местной администрации.

Движение по новому путепроводу уже открыто. Однако подрядчики продолжат работы по демонтажу временного моста и благоустройству подъездов к новому мосту, включая освещение и пешеходные дорожки.

#Новости#Общество#Мост#Транспорт#Дороги#Автомобили#Приморский край#Артем#Большегрузы#Приморье
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