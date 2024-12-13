Теперь нет преград для большегрузов: новый мост появился в районе Артём ГРЭС

Posted 13 декабря, 08:45
Published 13 декабря, 08:45
Modified 13 декабря, 08:45
Updated 13 декабря, 08:45
Ранее старый мост находился в аварийном состоянии, и фуры с грузами не могли по нему проезжать. Это создавало риск обрушения моста под весом тяжёлых автомобилей. Теперь новая переправа на 19-м километре трассы Артём — Находка безопасно пропускает многотонные машины.
«Это очень важно для автомобильной дороги, ведущей к нескольким морским портам Приморья», — отметил представитель местной администрации.
Движение по новому путепроводу уже открыто. Однако подрядчики продолжат работы по демонтажу временного моста и благоустройству подъездов к новому мосту, включая освещение и пешеходные дорожки.