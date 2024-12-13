vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 06:42

Published 13 декабря, 06:42

Modified 13 декабря, 06:45

Updated 13 декабря, 06:45

Трагический пожар унес жизнь мужчины во Владивостоке

Трагедия всполошила город: жуткий пожар разбушевался во Владивостоке

13 декабря 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney.

Трагический пожар унес жизнь мужчины во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Серьёзный пожар случился ночью в двухэтажном доме во Владивостоке. К сожалению, без жертв не обошлось.

Вечером 12 декабря на улице Слуцкого во Владивостоке произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме.

Пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление в подъезде, эвакуировав троих жильцов со второго этажа. Один из спасенных получил травмы, его передали медикам.

В результате происшествия погиб мужчина. Тело нашли в процессе тушения огня.

Выяснилось, что причиной пожара стало возгорание на диване в квартире на первом этаже.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия и все обстоятельства трагедии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, с которым спасатели боролись целую ночь.

Пока все спали: спасатели всю ночь боролись с пожаром во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Огромную сумму денег в валюте пытались вывезти из ПриморьяВыяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в ПриморьеПьяный водитель устроил пожар на трассе в Приморье — есть пострадавшие
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Пожар#Владивосток#Трагедия#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика