Трагедия всполошила город: жуткий пожар разбушевался во Владивостоке

Posted 13 декабря, 06:42
Published 13 декабря, 06:42
Modified 13 декабря, 06:45
Updated 13 декабря, 06:45
Вечером 12 декабря на улице Слуцкого во Владивостоке произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме.
Пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление в подъезде, эвакуировав троих жильцов со второго этажа. Один из спасенных получил травмы, его передали медикам.
В результате происшествия погиб мужчина. Тело нашли в процессе тушения огня.
Выяснилось, что причиной пожара стало возгорание на диване в квартире на первом этаже.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия и все обстоятельства трагедии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, с которым спасатели боролись целую ночь.