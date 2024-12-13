Трехцветная дюжина: во Владивостоке за год установлено 12 светофоров

Также светофоры теперь регулируют перекресток улиц Луговой и Карской. Здесь сложный участок, и знаков приоритета и разметки явно не хватало, чтобы обеспечить безопасность движения. И левый поворот, который совершали водители с Луговой на Карскую, регулярно становился причиной ДТП. Теперь для этого маневра предусмотрена отдельная фаза светофора. Кстати, на этом же участке установлен и первый во Владивостоке светофор для трамваев.