Трехцветная дюжина: во Владивостоке за год установлено 12 светофоров

Posted 13 декабря, 01:38
Published 13 декабря, 01:38
Modified 13 декабря, 01:40
Updated 13 декабря, 01:40
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подводит итоги работы за год, и установка светофоров — одна из важнейших составляющих его деятельности.
Тем более что — как и десятки лет назад — светофор остается одной из самых надежных и оперативных мер, обеспечивающих безопасность пешеходов.
— Места, которые мы оборудуем светофорными объектами, напрямую связаны с аналитическими данными о концентрации ДТП. Ежегодно совместно с ГАИ наши специалисты проводят большую работу по разработке и реализации комплекса мер, чтобы на этих участках больше никто не пострадал. Помимо светофоров устанавливаем делинаторы, например, а на перспективу разрабатываем целую систему организации дорожного движения на этих участках — создаём направляющие островки, новые тротуары и пешеходные переходы, совмещенные с искусственными неровностями, которые заставляют водителей заблаговременно снижать скорость, — подробно разъяснил метод работы директор ЦОДД Павел Васильев.
В 2024 году усилиями ЦОДД светофоры появились в таких оживленных — и проблемных — с точки зрения безопасности пешеходов — местах, как Крыгина, 15, Стрелочная, 3 (в районе торгового центра «Бачурин»), Народный проспект (в районе «Владхлеба» и дома № 13), Светланская, 155 (у стадиона «Авангард»), Океанский проспект, 117 (около ресторана «Супра»), проспект Красного Знамени, 82б (у торгового центра «Тихоокеанский»), улица Анны Щетининой, 22 и Петра Великого, 2а.
Также светофоры теперь регулируют перекресток улиц Луговой и Карской. Здесь сложный участок, и знаков приоритета и разметки явно не хватало, чтобы обеспечить безопасность движения. И левый поворот, который совершали водители с Луговой на Карскую, регулярно становился причиной ДТП. Теперь для этого маневра предусмотрена отдельная фаза светофора. Кстати, на этом же участке установлен и первый во Владивостоке светофор для трамваев.
Односекционные мигающие светофоры отныне помогают обеспечить безопасность пешеходов на «зебрах» в районе Сахалинской, 33, на проспекте Красного Знамени, 25а и на Университетском проспекте рядом с остановкой «Вертодром».
Часть уже имеющихся светофоров в городе оборудовали кнопками вызова пешеходов — в частности, на Адмирала Горшкова, 32 и 36, Народном проспекте, 2а и 28 и другие. На этих участках невысокая плотность пешеходного потока, и потому наличие кнопки очень удобно — светофор срабатывает тогда, когда кому-то действительно нужно перейти дорогу.
Четыре перекрестка краевого центра оборудовали информационными бело-лунными дополнительными секциями: на пересечении улиц Алеутской и Фонтанной, Алеутской и 1-й Морской, Амурской и Океанского проспекта, а также на Светланской, 104. Для чего это делается? Дополнительные секции при включении пешеходной фазы разрешают водителям совершить поворот, предварительно уступив дорогу пешеходам, а не ждать включения разрешающего сигнала.
Впервые во Владивостоке в 2024 году появилось табло переменной информации — на перекрестке Алеутской и Семёновской. Табло — это динамический дорожный знак «направление движения по полосам», он регулирует движение автомобилей по Семёновской со стороны стадиона «Динамо» в зависимости от времени суток.
— Мы подключаем новые светофорные объекты к автоматизированной системе управления дорожным движением, оснащаем их контроллерами и камерами, постоянно анализируем и перенастраиваем программы их работы в соответствии дорожной ситуацией, — отметил Павел Васильев, сообщив, что в 2025 году работа по обеспечению безопасного движения во Владивостоке будет продолжена.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт установка дорожных знаков во Владивостоке.